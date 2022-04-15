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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳捷克考慮正名我外館　外交部：積極發展全方位夥伴關係

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外媒報導，捷克可能將台灣駐捷克布拉格的台北辦事處更名為「台灣」（Taiwanese）。對此，外交部發言人歐江安表示，捷克是我國理念相近的友好夥伴，雙方積極發展全方位的合作夥伴關係，我國將繼續與捷克和其他理念相近的民主夥伴深化合作。

歐江安說明，外交部注意到捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）於本月13日接受外媒訪問時表示，歐盟應幫助「像台灣這樣被霸凌的民主」、「世界上的民主國家應該團結一致，而台灣是民主國家」，該報導也透露捷克可能比照立陶宛將我國駐捷克代表處更名為「台灣」（Taiwanese）。

歐江安表示，外交部對利帕夫斯基外長的友台發言，表達誠摯歡迎與感謝。

歐江安稱，捷克為我國理念相近的友好夥伴，雙方積極發展全方位的合作夥伴關係，捷克新內閣2021年公布的施政綱領，明確提出加強與台灣等理念相近夥伴關係的外交政策方針；捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、科技部長蘭瑟德洛娃（Helena langšádlová）等政要，以及捷克立法、行政官員均公開支持台灣國際參與，並以實際行動展現台捷友誼及民主夥伴協力對抗威權霸凌的決心。

歐江安表示，我國將繼續與捷克和其他理念相近的民主夥伴深化合作，共同對抗威權主義對國際民主陣營構成的挑戰與威脅，堅定維護以規則為基礎的國際秩序，捍衛全球民主社會所堅守的自由與人權共享價值。

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