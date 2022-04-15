LIVE／美跨黨派參眾議員炫風來台　今中午媒體見面會

美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）昨率跨黨派國會代表團抵台，成員包括參院外委會主席孟南德茲（Robert Menendez。美訪團今（15日）上午到總統府拜會總統蔡英文；會中葛瑞姆致詞時強調，美國會積極因應中國對台灣日益加劇的挑釁行為，如果放棄台灣，就相當是放棄自由與民主。此外，葛萊姆也說，在烏克蘭情勢中，中共跟台灣人民之間的反應對比鮮明；中國對全世界的一切，我們是時候讓他們付出更龐大的代價。