LIVE／美跨黨派參眾議員炫風來台　今中午媒體見面會

▲美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）昨抵台。（圖／外交部提供）
記者呂晏慈／台北報導
美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率團來台，外交部長吳釗燮15日中午午宴款待訪團，並於台北賓館舉行15分鐘的小型媒體見面會。《ETtoday東森新媒體》將全程直播。
此次訪團成員包括美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）、參院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）參議員、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr, R-NC）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman, R-OH）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse, R-NE）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson, R-TX）共6位國會議員。
外交部指出，本團是本年訪台的首個美國國會參眾議員訪問團。美國國會本年逐步恢復國際旅行後，葛瑞姆參議員組團訪問亞洲，主動規劃將台灣納入出訪重點國家，展現美國國會跨黨派議員對台灣的高度重視與堅定支持。
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