美參院外委主席訪台　陸外交部：不要在危險道路上越走越遠

▲美國參院外交委員會的民主黨議員梅南德茲（Bob Menendez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲，將率團訪台與總統蔡英文會晤，最快今晚(14日)抵台。對此，大陸外交部發言人趙立堅也回應，奉勸美方不要在危險的道路上越走越遠。

趙立堅在今天的例行記者會上表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，美國會議員應該遵守美國政府奉行的一個中國原則，美方應恪守一個中國原則和三個聯合公報的規定，停止美台官方往來，不要在危險的道路上越走越遠。

梅南德茲（Bob Menendez）將率6名參眾議員訪台，外交部至今沒有正式證實，而是透過名嘴周玉蔻今中午爆料，梅南德茲將於今晚抵台，訪問期間將晉見總統蔡英文，拜會國防部長邱國正等。

外交部長吳釗燮今上午受訪時只說，如果新消息會進一步跟外界公布，並且歡迎外國政要訪台，展現對台支持。

原本美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出9日取消南韓訪問轉向訪台，引起大陸強烈抗議。大陸外交部長王毅甚至表態，「後果一切美方由自己負責。」隨後裴洛西確診新冠肺炎暫緩亞洲行，蔡英文總統家人也湊巧同天驗出陽性必須觀察隔離。

事後，外界研判裴洛西是否延續訪台行程？大陸外交部和國台辦先後重申，「裴洛西應做的是立即取消而非推遲。」

▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）



