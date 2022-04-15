要打滿三劑！4／22起24場域工作者＋進香團、旅行團、健身房需完成

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心針對國內24場域工作人員等對象要求要完成2劑疫苗接種，指揮中心指揮官陳時中今日宣布，4/22起要完成第三劑追加劑接種，另參加進香團、旅行團以及健身房場所，也要求打滿3劑。

24個特定場所工作者：高中以下學校及幼兒園、兒童課後安親班、社大、短期補習班、樂齡學習中心、競技及休閒運動場館業、游泳池、高中以下學校表演藝術類團隊練習、錄影節目帶播映場所、電子遊戲場、資訊休閒營業場所、視聽歌唱場所、桌遊、麻將休閒館營業場所、會展場館，以及八大行業含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）、大型餐宴婚宴場所、美容美體業、職業訓練場所、托嬰中心、衛生福利多元預防社區式活動、衛生福利機構（社區型）、失智社區服務據點、親子館（托育資源中心）、民俗調理業。

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▲指揮中心4/15記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今(15)日公布國內新增1284例COVID-19確定病例，分別為1209例本土個案及75例境外移入(68例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之1209例本土病例，為548例男性、660例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月30日至4月15日，其中包含710例為無症狀感染。個案分佈為新北市(328例)，桃園市(290例)，花蓮縣(146例)，臺北市(140例)，高雄市(58例)，基隆市(48例)，宜蘭縣(40例)，臺中市(33例)，臺南市及臺東縣(各22例)，屏東縣(21例)，新竹市(18例)，苗栗縣(16例)，新竹縣(15例)，嘉義縣、雲林縣及彰化縣(各3例)，嘉義市(2例)，南投縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為43例男性、31例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自越南(12例)，澳大利亞(2例)，印尼、德國、英國、法國、日本及香港(各1例)移入，另55例調查中。入境日介於今年3月26日至4月14日。

