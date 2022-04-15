烏克蘭用「1萬美元無人機」投彈　免耗資數百萬！照樣摧毀俄裝甲車

記者張寧倢／編譯

烏克蘭戰爭開打至今長達7周，烏克蘭空軍損失至少15架固定翼飛機，超過戰前庫存的1成，而烏克蘭正在增加無人機的使用，來取代日益減少的載人軍機。烏國志願軍無人機小隊公布影片，用價值僅1萬美元的商用無人機來空投微型炸彈，雖然威力不及造價數百萬美元的軍用無人機，照樣能摧毀俄軍裝甲車。

▲烏克蘭無人機志願軍部隊「Aerorozvidka」在俄烏戰爭中以商用無人機投放炸彈，摧毀俄羅斯軍車。（圖／翻攝自烏克蘭陸軍YouTube頻道）

根據美國《富比士》報導，烏克蘭空軍與海軍總共使用了大約36架土耳其製的TB-2殺手無人機，但除了軍用無人機以外，商用無人機也加入這場戰爭。烏克蘭陸軍專門從事空中偵察和無人機作戰的部隊「Aerorozvidka」，最初是由一群志願無人機操縱者和 IT愛好者組成，如今在烏俄戰爭中，已經開始使用現有的無人機對俄軍投放微型炸彈。這個戰術早在8年前就被激進組織ISIS用於伊拉克與敘利亞。

「Aerorozvidka」公布一系列影片，穩定滯空飛行的無人機垂直丟下數枚小型炸藥，雖然產生的爆炸遠比TB-2發射的炸彈威力更小，但似乎仍足以摧毀一輛裝甲車，或造成周邊人員的傷亡。報導指出，影片中使用的無人機估計是價值1萬美元（約新台幣29萬元）的四軸或八軸飛行器，是任何人都能輕易在網路上買到的類型。

▲烏克蘭無人機部隊「Aerorozvidka」接收募款。（圖／翻攝自推特@aerorozvidka）

報導指出，一架八軸無人機重約10磅（4.5公斤），可承重15磅（6.8公斤），就算加裝攝影鏡頭，也仍有餘裕舉起幾枚3磅（1.3公斤）重的微型炸彈。不過，普通八軸無人機必須和目標靠得很近才能投下炸彈，有效操縱範圍最遠約能飛行至（75英里）120公里外，相較之下，TB-2可以從數英里外發射14磅（6.3公斤）重的智慧微型炸彈，操縱人員能在數百英里的範圍內控制無人機飛行。

分析人士證實，一架烏克蘭商用八軸無人機已經遭到擊落，但顯然「Aerorozvidka」損失的無人機實際上還有更多。報導指出，儘管商用無人機無法取代數百萬美元的TB-2，但它成本低，可以大量補充庫存，志願者們還能自行組裝製造無人機，並接收募款。目前為止，俄軍至少擊落了3架TB-2無人機，這對烏軍來說無疑是重大損失，但失去1架商用八軸無人機頂多只能算是「比較不方便」而已。

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