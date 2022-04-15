俄莫斯科號戰艦「擊沉過程」曝光！　烏克蘭人樂歪搶買紀念郵票

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）14日被烏克蘭軍方擊沉，成為二戰以來俄軍最大的海軍損失。據了解，當時烏軍先利用無人機進行干擾，分散軍艦防空系統注意力，接著再發射2枚海王星反艦飛彈（Neptune），最終導致莫斯科號在拖回港口的途中沉沒。

▲俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）。（圖／達志影像／美聯社）



俄國防部14日證實，從蘇聯時代服役至今40年的莫斯科號（Moskva）飛彈巡洋艦已經沉沒，成為二戰以來俄軍最大的海軍損失。根據《太陽報》報導，烏克蘭南部城市敖德薩（Odesa）的守軍先透過無人機干擾「莫斯科號」的防空系統後，再發射2枚海王星反艦飛彈（Neptune），其中一枚打中了甲板上的導彈發射器，整艘戰艦陷入熊熊大火。

俄國防部表示，戰艦上的500多名船員都已疏散，艦艇則是在拖回港口時由於惡劣天氣沉沒，並未承認俄軍的攻擊。不過，在烏俄戰爭開打初期，俄軍就曾開著這艘惡名昭彰的戰艦攻擊蛇島，並俘虜島上士兵，如今莫斯科號被俄軍擊沉，也讓烏克蘭人民感到大快人心，紛紛排隊搶購「蛇島紀念郵票」。

▲▼烏克蘭民眾搶購蛇島紀念郵票。（圖／路透）



莫斯科號2月25日逼近敖德薩外海的蛇島，駐守島上的士兵赫里博夫（Roman Hrybov）直接拿起無線電，對著俄軍回嗆「俄羅斯戰艦去你X的」、「下地獄吧」。結果激怒俄軍對島展開炮擊，以為全軍覆沒的烏克蘭士兵，也證實遭到俘虜，最終在3月下旬獲釋返國。

烏克蘭郵政服務部門推出100萬張「蛇島紀念郵票」，郵票上印著全副武裝的烏克蘭士兵，對著莫斯科號比出中指，而莫斯科號被擊沉的消息一出後，立刻引發民眾排隊搶購。烏克蘭總統澤倫斯基也在Instagram分享這組套票，「『俄羅斯戰艦去你X的』這句話已經成為烏克蘭捍衛者堅貞的象徵。」

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