　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

解密俄最強戰艦「莫斯科號」　號稱可擋3次襲擊卻被2枚海王星炸沉

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯國防部14日證實，黑海艦隊旗艦飛彈巡洋艦莫斯科號在拖救過程中沉沒，引發國際嘩然。莫斯科號是俄軍的第三大艦艇，除了戰力堅強外，過去還曾在蛇島取得代表性勝利，是俄軍重要的象徵與軍事資產。專家質疑，莫斯科號共有3層防空系統，理應能抵禦3次海王星反艦飛彈的攻擊，為何如今卻輕易就被擊潰。

▲▼俄羅斯黑海艦隊旗艦飛彈巡洋艦「莫斯科號」（Moskva）。（圖／路透）

▲俄羅斯國防部證實，「莫斯科號」已在14日沉沒。（圖／路透）

綜合美聯社與BBC報導，建於1979年的莫斯科號（Moskva）過去被稱為光榮號（Slava），是前蘇聯海軍隸下的光榮級飛彈巡洋艦的首艦。蘇聯解體後，俄軍在2000年以莫斯科市將其重新命名，讓這艘號稱世界最強的艦艇再次投入服役。

莫斯科號曾領導過多宗俄羅斯對烏克蘭的海上襲擊。在烏俄大戰開打初期，俄軍曾在攻取蛇島的過程，開著莫斯科號接近蛇島，同時威脅島上邊境警衛隊投降。俄軍的威脅立刻遭到蛇島邊境警衛隊的拒絕，甚至對著船艦大罵，「去你X的」、「下地獄吧」，激怒俄軍將島上邊境警衛隊全數俘虜，卻沒想到當初烏克蘭的詛咒現在竟一語成讖。

4月13日，烏克蘭敖德薩市長馬爾琴科（Maksym Marchenko）聲稱，該城守軍對莫斯科號發射2枚海王星反艦飛彈（Neptune），成功打擊莫斯科號並引發大火，最後導致船艦沉沒。不過，俄羅斯政府否認了莫斯科號被攻擊的消息，聲稱火災是由彈藥意外爆炸所引起。

海事專家班森（Jonathan Bentham ）指出，莫斯科號是俄羅斯現役艦隊中的第三大艦艇，共能承載510名船員，配備了3層防空系統，可以抵禦3次海王星反艦飛彈的攻擊，還可以發動近程防御武器系统（CIWS）6次作為最後的防禦手段，因此莫斯科號理應有360度的防空守備，讓它擋住烏克蘭的海王星反艦飛彈。

班森認為，若烏克蘭僅用2枚海王星反艦飛彈就擊潰了莫斯科號，那外界勢必會對俄軍的軍事能力產生質疑。莫斯科號是俄國在戰爭中損失的第2艘主要船艦。烏克蘭3月24日宣布，軍方在亞速地區（Azov）成功擊毀了登陸艦薩拉托夫號（Saratov），而同在現場的凱薩庫尼科夫號（Caesar Kunikov）和新切爾卡斯克號（Novocherkassk）也受到毀損。

►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
獨／宜蘭收容所職員確診！　緊急對外求援
LIVE／蔡英文隔離10天解禁！　接見美國參院超友台訪團
解密俄最強戰艦「莫斯科號」　號稱可擋3次襲擊卻被2枚海王星炸
快訊／李明哲抵台下機！「看了一眼」神情輕鬆專車接走
大學生確診暴增！　教育部發函各校「規劃隔離宿舍」
快訊／今本土破千例？　記者會誰主持「討論中」
快訊／恐怖進香團群聚擴大！　台東縣府2主管確診
繼承大筆遺產被活活燒死！綁匪要不到1500萬　捆車上潑油撕票
阿Ben笑了「被塔綠班出征初體驗」　與徐小可遭罵爆：還活著
估「台灣單日破10萬確診」！專家：有可能　計算方式曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

解密俄最強戰艦「莫斯科號」　號稱可擋3次襲擊卻被2枚海王星炸沉

北韓正妹逃離金正恩！母親遭特務毆打　逃泰國被關進300人監獄

20歲陪酒女「小三上位」嫁恩客　驚覺老公不倫10多女！孩子生16個

南韓全面解除社交距離政策！5月下旬確診者免隔離　正式與病毒共存

曾怨普丁害他變窮鬼！　俄富豪偷帶女人去「萬元高檔餐廳」被抓包

日駙馬「小室圭」重考律師放榜　網站上查不到他的名字

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火　俄國防部證實船沉沒

科技股下挫　美股收低113點、台積電ADR跌破百元

台灣尚未收到WHA邀請函　美國務院挺有意義參與

不滿歐洲制裁　普丁：俄應分散能源出口到亞洲

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

帶妹上超商購物要求加熱遭拒　他開扁店員還嗆：我有帶槍

聰明萌貴賓犬「用手指位置」　見玩具乖巧坐旁邊等媽咪❤

Hebe和Selina男友有火藥味「比賽吃雞腿」　她被小S一激...喊：我會在他面前尿尿！

萌娃調皮塞餅乾進謎樣小洞！　奶音回「這裡還有」爸心已累

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

解密俄最強戰艦「莫斯科號」　號稱可擋3次襲擊卻被2枚海王星炸沉

北韓正妹逃離金正恩！母親遭特務毆打　逃泰國被關進300人監獄

20歲陪酒女「小三上位」嫁恩客　驚覺老公不倫10多女！孩子生16個

南韓全面解除社交距離政策！5月下旬確診者免隔離　正式與病毒共存

曾怨普丁害他變窮鬼！　俄富豪偷帶女人去「萬元高檔餐廳」被抓包

日駙馬「小室圭」重考律師放榜　網站上查不到他的名字

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火　俄國防部證實船沉沒

科技股下挫　美股收低113點、台積電ADR跌破百元

台灣尚未收到WHA邀請函　美國務院挺有意義參與

不滿歐洲制裁　普丁：俄應分散能源出口到亞洲

不止衝擊台廠！　上海封城逼出華為余承東示警「5月汽車全停產了」

國慶空靈女神染髮…網激讚像「韓國女團」！　她照鏡子嚇歪：這誰

玻尿酸可能用來治療帕金森氏症　成大分醫所研究生孫子喻受邀赴美成果發表

整修靶場防漏傳放水疑雲　調查局搜索約談花蓮站副主任

總覺得心好累，憂鬱、焦慮不斷循環！5個解決辦法讓你擺脫情緒內耗

大同集團第四代、蔡依林姐夫砸3.37億　買鳳山透天厝

放款男曝屍山區真相曝！板車司機欠9萬不還　設局勒殺債主再洗劫

獨／宜蘭收容所職員確診！快篩試劑不夠用　緊急對外求援

凱菲屋買一送一下午1點開搶！台北君悅線上旅展開跑　最低下殺51折

解密俄最強戰艦「莫斯科號」　號稱可擋3次襲擊卻被2枚海王星炸沉

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

國際熱門新聞

南韓全面解除社交距離政策！確診者將免隔離

烏克蘭稱擊沉俄羅斯軍艦 棄艦俄軍傳改當步兵

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火　俄國防部證實船沉沒

16歲女被俄軍性侵爆頭　當垃圾扔亂葬崗

日駙馬「小室圭」重考律師放榜　網站上查不到他的名字

沈可婷逆轉入獄　為何撞死8人被挺

科技股下挫　美股收低113點

俄軍變態暴行！人妻慘淪性奴割喉拋屍

人妻「拍洗碗片」曬愛　老公氣炸秒離婚

北韓主播李春姬獲贈豪宅！緊牽金正恩手臂

女陪侍小三上位嫁恩客　驚覺老公不倫10多女

不滿歐洲制裁　普丁：俄應分散能源出口到亞洲

北韓妹逃離金正恩　逃泰國被關300人監獄

女搭機失控「遭膠帶綑椅上」罰金237萬創紀錄

更多熱門

相關新聞

莫斯科號GG！他看俄方理由笑了：比博恩還幽默

莫斯科號GG！他看俄方理由笑了：比博恩還幽默

俄羅斯黑海艦隊的旗艦「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦，驚傳遭烏克蘭軍方發射的飛彈「海王星」擊中，但俄國官方出面否認，強調單純是艦上失火，稍候又發聲明表示，船艦在運回途中遇到風暴已沉入海底。俄羅斯看似心虛的說法，連球評石明謹都看不下去嘲諷「比博恩幽默」。

怨普丁害他變窮鬼　俄富豪偷帶女人上高檔餐廳被抓包

怨普丁害他變窮鬼　俄富豪偷帶女人上高檔餐廳被抓包

不滿歐洲制裁　普丁：俄應分散能源出口到亞洲

不滿歐洲制裁　普丁：俄應分散能源出口到亞洲

烏克蘭稱擊沉俄羅斯軍艦 棄艦俄軍傳改當步兵

烏克蘭稱擊沉俄羅斯軍艦 棄艦俄軍傳改當步兵

俄羅斯債違約潮？　6壽險4月尚未收到債息

俄羅斯債違約潮？　6壽險4月尚未收到債息

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯莫斯科號蛇島

讀者迴響

熱門新聞

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

阿翔帶辣妻朝聖張惠妹！　聽到一半「快閃離場」返家傻眼

廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

孕婦遭關車上隔離6天！肚裡小孩停跳動求救

陳時中被嗆「練肖話」戰火延燒黃鐙輝！

資深男星「血癌併發心臟病」離世！為亡弟踏入演藝圈40年

竹北剛買房！老公1原因「台積電離職」　妻崩潰

大牌男星床戲起生理反應「變態硬上對手女星」！

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

花蓮停課資訊　高中職15日停課

台南球棒隊私刑　白牌司機撿屍「未成年少女」懷孕

鼓鼓確診隔離半個月！　女友大元發聲…曝身體狀況

阿Ben首發文：要承認自己的眼界有限

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

更多

最夯影音

更多
4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻
高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面