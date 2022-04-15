解密俄最強戰艦「莫斯科號」　號稱可擋3次襲擊卻被2枚海王星炸沉

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯國防部14日證實，黑海艦隊旗艦飛彈巡洋艦莫斯科號在拖救過程中沉沒，引發國際嘩然。莫斯科號是俄軍的第三大艦艇，除了戰力堅強外，過去還曾在蛇島取得代表性勝利，是俄軍重要的象徵與軍事資產。專家質疑，莫斯科號共有3層防空系統，理應能抵禦3次海王星反艦飛彈的攻擊，為何如今卻輕易就被擊潰。

▲俄羅斯國防部證實，「莫斯科號」已在14日沉沒。（圖／路透）

綜合美聯社與BBC報導，建於1979年的莫斯科號（Moskva）過去被稱為光榮號（Slava），是前蘇聯海軍隸下的光榮級飛彈巡洋艦的首艦。蘇聯解體後，俄軍在2000年以莫斯科市將其重新命名，讓這艘號稱世界最強的艦艇再次投入服役。

莫斯科號曾領導過多宗俄羅斯對烏克蘭的海上襲擊。在烏俄大戰開打初期，俄軍曾在攻取蛇島的過程，開著莫斯科號接近蛇島，同時威脅島上邊境警衛隊投降。俄軍的威脅立刻遭到蛇島邊境警衛隊的拒絕，甚至對著船艦大罵，「去你X的」、「下地獄吧」，激怒俄軍將島上邊境警衛隊全數俘虜，卻沒想到當初烏克蘭的詛咒現在竟一語成讖。

Ukrainian forces have hit with a Neptune antiship missile the flag ship of Russia's Black Sea Fleet, the 500 crew Moskva and used IR camera to tape it and created a song about it. It may have sunk.....



Oh this is THE same ship the Marines on Snake Island said "Rus Warship f*" pic.twitter.com/J9XsEXkVUc — Cali Dreaming NaphiSoc  (@NaphiSoc) April 14, 2022

4月13日，烏克蘭敖德薩市長馬爾琴科（Maksym Marchenko）聲稱，該城守軍對莫斯科號發射2枚海王星反艦飛彈（Neptune），成功打擊莫斯科號並引發大火，最後導致船艦沉沒。不過，俄羅斯政府否認了莫斯科號被攻擊的消息，聲稱火災是由彈藥意外爆炸所引起。

海事專家班森（Jonathan Bentham ）指出，莫斯科號是俄羅斯現役艦隊中的第三大艦艇，共能承載510名船員，配備了3層防空系統，可以抵禦3次海王星反艦飛彈的攻擊，還可以發動近程防御武器系统（CIWS）6次作為最後的防禦手段，因此莫斯科號理應有360度的防空守備，讓它擋住烏克蘭的海王星反艦飛彈。

班森認為，若烏克蘭僅用2枚海王星反艦飛彈就擊潰了莫斯科號，那外界勢必會對俄軍的軍事能力產生質疑。莫斯科號是俄國在戰爭中損失的第2艘主要船艦。烏克蘭3月24日宣布，軍方在亞速地區（Azov）成功擊毀了登陸艦薩拉托夫號（Saratov），而同在現場的凱薩庫尼科夫號（Caesar Kunikov）和新切爾卡斯克號（Novocherkassk）也受到毀損。