陸嗆吳釗燮「小妾都不如」　綠幕僚反擊：普丁前鵪鶉樣「乖俄子」

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮接受訪問時，談到台美相關議題，而中國方面以「連小妾都不如」來批評，吳釗燮也不甘示弱以「不值一駁」來反擊。對此，一位綠營熟悉外交事務人士15日表示，中國近來在國際上對俄羅斯的侵略行為百般維護，百萬平方公里中國領土被俄佔領不敢爭執，根本是「乖俄子」。

針對中國近日在記者會上，公開批評吳釗燮，「民進黨當局在外部勢力面前卑躬屈膝、仰人鼻息，搖尾乞憐的奴才嘴臉展現得淋灕盡致，連小妾都不如」。

面對中國的言語羞辱，我國一位綠營熟悉外交事務的人士表示，中國近來在國際上對俄羅斯的侵略行為百般維護，百萬平方公里中國領土被俄佔領還不敢爭執，根本是「乖俄子」。

這位涉外幕僚接受媒體訪問時表示，民主國家間的往來，本來就是基於共同價值的相互尊重、合作，而不是為虎作倀的硬坦，甚至搖尾乞憐、仰人鼻息，中國外交團隊這種言論顯露出，對民主國家、小國家以天朝自居的霸權主義心態，但對真正的霸權國家，像是普丁面前又變成一副鵪鶉樣。

該人士攤開國際公開資訊表示，中國不與各國協力阻止俄羅斯的侵略暴行，反而在聯合國安理會、人權委員會、國際法院上，極力杯葛各項制裁、維和行動，為俄羅斯護航，造成無數的烏克蘭人民無辜的傷亡。他說，難怪國際知名智庫曾做民調，全球17個先進國家的民眾，也將近七成人討厭中國，尤其亞太地區有73％的民眾對中國持負面看法。

面對中國近來以言語羞辱，這位涉外人士苦笑說，中國面對俄國佔據東北近百萬平方公里的土地，絕口不提過去歷史中俄璦琿條約和北京等不平等條約，也不敢比照要求英國返還香港一樣，要普丁歸還霸佔的領土。