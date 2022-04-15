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白宮國安顧問蘇利文關切台海情勢　外交部：持續維護台海安定

▲▼美國白宮國安顧問蘇利文。（圖／路透社）

▲美國白宮國安顧問蘇利文。（資料照／路透社）

記者呂晏慈／台北報導

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）14日表示，台灣與烏克蘭情況不同，美國關切中國片面改變現狀企圖，不論何種形式的侵略都不能接受，美國政策是採取一切可能措施確保中國入侵台灣不會發生。對此，外交部15日表達感謝，表示會持續與美國等理念相近國家合作，維護台海安定，為印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。

蘇利文本月14日出席華府經濟俱樂部（Economic Club of Washington）活動時表示，烏克蘭與台灣情況並不相同，美國與台灣關係是基於《台灣關係法》，美國關切中國片面改變現狀的意圖，並強調任何形式的侵略都是不可接受，美國政策是採取一切可能措施，確保中國入侵台灣不會發生。

對於美國政府國安高層官員重申對台灣安全的堅定支持，外交部表達由衷感謝。

外交部表示，面對威權主義擴張對國際和平穩定帶來的威脅日增，我國政府始終堅定捍衛台灣的自由民主與人民安全，並不斷提升自我防衛能力，美國政府多次強調對台灣的支持堅若磐石，並採取實際行動力挺台灣，我國政府會持續與美國等理念相近國家合作，維護台海安定，為印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。

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