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永康警守護治安贈「黑關公」　警友表揚績優員警

▲大台南警察之友會永康辦事處副主任楊文達率同副團長吳建立、顧問吳晉任等人，頒發3月份「工作績優人員獎勵金」等獎金以鼓勵員警表現與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大台南警察之友會永康辦事處副主任楊文達率同副團長吳建立、顧問吳晉任等人，頒發3月份「工作績優人員獎勵金」等獎金以鼓勵員警表現與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局4月份「聯合勤教」會議，由分局長甘炎民主持，並邀請大台南警察之友會永康辦事處副主任楊文達率同副團長吳建立、顧問吳晉任等人，頒獎表揚續優員警。

▲大台南警察之友會永康辦事處副主任楊文達率同副團長吳建立、顧問吳晉任等人，頒發3月份「工作績優人員獎勵金」等獎金以鼓勵員警表現與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這頒發3月份「工作績優人員獎勵金」、「線上查獲刑案績效人員暨2022年第1季績優單位禮品」、「2022年度破獲第1、2類指標刑案達特別獎勵標準績優人員禮品」等項目，對於警察弟兄們，全心全力查獲各類刑案及為民服務事蹟，表示 鼓勵之意。

▲大台南警察之友會永康辦事處副主任楊文達率同副團長吳建立、顧問吳晉任等人，頒發3月份「工作績優人員獎勵金」等獎金以鼓勵員警表現與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次2022年3月份工作績優人員計有18人次獲獎，分別為：查獲涉嫌竊盜財物17件、查獲涉嫌持有二級毒品安非他命4件、涉嫌媒介女子賣淫妨害風化1件及協助老人安全返家忠勤事蹟1件等。2022年3月份員警線上查獲刑案績效績優人員：第1名永康所警員林忠毅，線上查獲刑案績效16件、第2名復興所警員魏子閔，線上查獲刑案績效14件、第3名永康所警員林宥廷，線上查獲刑案績效10件、第4名永康所警員周靖哲、鹽行所警員顏偉桐、復興所警員陳彥廷，線上各查獲刑案績效7件。

▲大台南警察之友會永康辦事處副主任楊文達率同副團長吳建立、顧問吳晉任等人，頒發3月份「工作績優人員獎勵金」等獎金以鼓勵員警表現與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2022年第1季線上查獲刑案績效績優單位：第1名永康所，線上查獲刑案績效68件、第2名鹽行所，線上查獲刑案績效25件、第3名復興所，線上查獲刑案績效24件。其中，偵查隊偵查佐李阜韓、警員李育維等員，自今年1月迄今，陸續查獲販毒、職業賭場、毒品調驗特優、查獲兩岸關係條例等案，榮獲分局長甘炎民特設「護持黑關公」獎座，以鼓勵永康分局全體員警努力捍衛轄區治安，展現正義打擊不法的警察特質。

▲大台南警察之友會永康辦事處副主任楊文達率同副團長吳建立、顧問吳晉任等人，頒發3月份「工作績優人員獎勵金」等獎金以鼓勵員警表現與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長甘炎民也利用本次聯合勤教頒發將於15日退休人員龍潭派出所郭明勳退休紀念品，感謝郭員在警察生涯中的努力與付出，將人生中最精華的歲月奉獻給社會。

▲大台南警察之友會永康辦事處副主任楊文達率同副團長吳建立、顧問吳晉任等人，頒發3月份「工作績優人員獎勵金」等獎金以鼓勵員警表現與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

副主任楊文達表示，警友會最主要的功能，就是在警察同仁勇敢辛勞為社會治安付出時，用最具體的行動和「警察」站在同一陣線。永康分局長甘炎民感謝各界警友對警察工作的支持，並向員警弟兄們表達辛勞慰勉之意，希望藉公開場合表揚優異同仁，以激勵每位同仁都能秉持標竿學習的精神，將轄內治安、交通等各項工作給做好，不負民眾期待。

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