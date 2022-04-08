安平警破槍毒　警友、議員、里長齊慰問加油打氣！

▲台南市警察之友會安平區辦事處主任蔡基隆率團隊至第四分局加油打氣及頒發破案獎勵金，市警局巡守大隊長宋俊明、安平志工中隊長邱錦秀、議員盧崑福、呂維胤及多位里長，都到場以行動表達對四分局的支持與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察之友會安平區辦事處主任蔡基隆，8日率警友會副主任陳大清、委員陳俊佑、莊春波等團隊至第四分局打氣及頒發破案獎勵金，同時市警局巡守大隊長宋俊明、安平志工中隊長邱錦秀、議員盧崑福、呂維胤及代表議員李啟維的、前議員李文正及多位里長，都到場以行動表達對四分局平日表現的支持與肯定。

議員淑惠的主任邱賢珉、周麗津議員代表蔡文閔主任及里長鄭聰維、蔡明宏、黃俊策、林寧峰、黃景星、傅建峰、蔡陳阿麗、李文江、王國信等9位里長亦主動參與這次活動，共襄盛舉，為四分局警察人員加油打氣，希望提振四分局團隊士氣。

第四分局新任偵查隊長邱緯賓於4月6日走馬上任後，立即帶隊率領同仁分別破獲持槍搶劫及暴力討債案等重大刑案，循線緝獲犯嫌計3名，並查扣作案用改造槍枝1把、子彈6顆、失竊車牌4面、失竊贓車2輛以及作案用開山刀等贓證物。無獨有偶，新任安平所所長林文宏亦於4月6日利用其勤餘時間，鷹眼查獲鎖定已久之毒品通緝犯，並在其身上查扣二級毒品安非他命等贓證物。

蔡基隆主任表示，感謝第四分局員警平時不遺餘力維護治安及保護人民生命、財產安全之辛勞，全力對地方治安之犧牲奉獻。警友辦事處所支持的安平警是優秀的團隊，除了平時應處各式陳抗活動，維護市府議會安維均順利圓滿外，過去治安績效亮眼，破獲多起社會矚目重大案件頗得好評，面對日益嚴峻的治安挑戰，亦能以強力執法，有效壓制不法氣焰，獲得地方肯定。警友會本於警察後盾之角色，本次特別表揚兩位新到任之外勤幹部積極任事的態度，甫上任即緝獲槍枝及毒品等重大暴力犯罪，期許他們站穩腳步、繼續努力，也相信在王分局長的領導之下，全體員警定會竭盡所能、發揮所長，戮力扮演人民保母之角色。

四分局分局長王子雄表示，對於本次負面新聞事件，由於自己的內部管理以及第一時間的決策疏處延宕造成疏失，深感抱歉，王分局長也對在場議員、里長以及警友夥伴承諾，未來一定更加兢兢業業，全力維護安平地區的治安。

王子雄分局長表示，治安工作沒有休息的一天，只有以敬業的態度，克盡職守、努力任事，才能壓抑不法活動，穩定社會秩序。安平警全體員警深知民眾期待，對於選前治安維護、刑案偵查、交通整理及為民服務等各項業務，均誠摯貢獻己力，守護民眾安全。近期個案行為產生之負面新聞造成社會的不安及不信任，安平警誠懇面對，重新整理後將再次出發，希望民眾能繼續相信警察，給予支持，對於今天警友會等貴賓的暖心鼓勵表達感謝外，亦勉勵四分局全體員警堅守崗位、再接再厲，同心協力為安平地區的治安及交通工作努力。