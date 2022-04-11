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社會 社會焦點 保障人權

「白狼」搶轎不成今轉進嘉義　警「加強維安」300人嚴密布防

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

今(11日)大甲媽祖遶境來到嘉義，考量到前天(9日)大甲媽於通過彰化民生地下道之後，因統促黨總裁「白狼」張安樂帶人現身「搶轎」，與警方爆發激烈衝突，嘉義縣民雄分局特別從原本250名警力，再增派50警員，共300警力因應，避免類似事件再度發生。

▲▼大甲媽祖去嘉義。（圖／記者翁伊森攝）

▲大甲媽祖遶境來到嘉義，嘉義縣民雄分局增派警力，共300警員因應。（圖／記者翁伊森攝）

大甲媽遶境9日通過民生地下道之後，統促黨總裁「白狼」張安樂帶人現身「搶轎」，警方上前安撫未果，由「白狼」李姓乾女兒吆喝一聲「全部的人過來！」，眾人一擁而上，爆發３波激烈衝突，造成彰化警分局鐘姓副分局長等3名官警受傷，並現場4名滋事者被逮，陸續傳喚1人到案。警檢察官詢案後，認為5人皆犯妨礙公務罪嫌，以3萬到10萬不等金額交保。而涉嫌教唆犯罪的部分，檢察官亦已開立傳票傳白狼等人於明日(11日)下午到案說明，如不到案將強制拘提，後續將繼續傳喚相關人員說明。

今(11日)大甲媽祖遶境來到嘉義，也是大甲鎮瀾宮往新港媽遶境進香第35週年，預計在嘉義停留一個晚上。考慮到大甲媽於彰化遭「白狼」硬闖搶轎之事故，嘉義縣民雄分局特別從原本250名警力，再增派50警員，共300警力全面因應。此外，也開放學校讓信眾休息，不過必須進行實名制，並禁止邊走邊吃，學校也會多停課一天做兩次清消。

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