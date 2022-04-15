東北風到！桃園以北越晚越冷下探15℃　下週二波鋒面襲

▲今明兩天受到東北風影響，桃園以北、東半部有短暫降雨機率。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今明兩天受到東北風影響，桃園以北、東半部有短暫降雨機率，而且越晚越冷今晚明晨最低溫下探15度。明天東北風減弱、水氣減少，週末晴朗穩定，下週一、四分別有兩波微弱鋒面掠過，北部、東半部天氣不穩定。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日至明(16日)晨，受東北風影響，迎風面水氣多，桃園以北及東半部偶有局部短暫降雨的機率，北海岸、大台北山區降雨較明顯；背風面新竹以南晴朗穩定；北偏涼、南舒適，各地早晚微冷。今晚、明晨平地最低氣溫下探15度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲受東北風影響，迎風面水氣多，桃園以北及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

今日各區平地氣溫：北部15至20度，中部16至28度，南部18至29度，東部17至28度。

明白天起東北風減弱、水氣減少，北台轉多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率；下週(17)日各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有零星降雨的機率；白天氣溫逐日回升，北舒適、南微熱，早晚微冷。

下週一(18日)「微弱鋒面」掠過，北部、東半部及中南部山區有局部短暫降雨的機率。下週二、三(19、20日)偏東風影響，天氣好轉，西半部多雲時晴，東半部偶零星降雨。下週四(21日)又有一波更弱的鋒面掠過，天氣趨不穩定，但影響程度、待觀察。

▼15日4：30時紅外線色調強化雲圖顯示，迎風面有較多的低層雲(左圖)；4：30雷達回波合成圖顯示，北海岸及東半部有零星回波(中圖)；4：30累積雨量圖顯示，桃園以北、東半部及高屏山區有局部短暫降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）