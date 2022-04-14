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東北季風挾雨彈報到！明起連5天降溫「早晚差12°C」　周末天氣曝

▲15日東北季風影響，溫度下降（圖／記者林敬旻攝）

▲15日東北季風影響，溫度下降。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（14日）鋒面通過，北台灣天氣轉涼。中央氣象局表示，明（15日）東北季風影響，溫度稍微下降，北台灣高溫約21到24度，早晚低溫則會降到18到20度，整天感受較涼，水氣也會增多，東北季風持續影響至下周二，直到下周三、下周四（20日、21日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫才會逐漸回升。

氣象局指出，15日東北季風較明顯增強，溫度稍微下降，北台灣高溫約21到24度，早晚低溫則會降到18到20度，整天感受較涼，其他地方較不受影響，中台灣高溫約25至27度，南台灣高溫28至32度，夜晚至清晨低溫約20至22度。

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降雨方面，水氣增多，迎風面的桃園以北及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

▲週五東北季風較明顯增強，水氣亦增多。（圖／記者李毓康攝）

▲15日東北季風較明顯增強，水氣亦增多。（圖／記者李毓康攝）

氣象局預估，周六至下周二（16日至19日）為東北季風影響期間，北部及東北部天氣偏涼，其他地方溫度也略降，感受較舒適；水氣方面減少，各地大多為多雲到晴，剩基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區仍有局部短暫陣雨，不過在下周一、下周二北部及東部地區亦有局部短暫雨的機會。

氣象局提醒，下周三、下周四東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區仍有零星短暫陣雨；到了22日至24日，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

另外，第1號颱風「馬勒卡」下午2時位於鵝鑾鼻東北東方2160公里的海面上，持續往日本東南方海面前進。
 

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