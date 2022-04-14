快訊／如颱風天！1圖看「鋒面雨帶到北部」　越晚越冷

▲鋒面雨帶到北台灣。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

越晚越冷！中央氣象局長鄭明典在臉書貼出最新雷達回波圖表示，鋒面雨帶到北台灣。許多網友驚呼，「新竹下超大雨，凌晨4點半開炸」、「凌晨北海岸像颱風天」。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，預計東北風持續增強，今晚到周五清晨低溫會降到18-21度，和這幾天有3、4度的落差。

彭啟明在臉書說，今天白天鋒面逐漸通過，也顯著將減弱，中部以北較為陰沉，靠山區及迎風面的東北部仍有局部陣雨；要留意的是今天有雨勢，加上北方有較涼的東北風開始接近，北部及東半部溫度略下滑，稍轉涼，今天清晨各地約22-23度，預計中午高溫只有23-24度，和前幾天的30度以上像是初夏有點不同，建議您外出可穿件薄外套或長袖，中南部今天仍穩定，差異不大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼今晨0時至7時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

彭啟明指出，溫度會有較大的落差感覺會在今天晚上，預計東北風持續增強，今晚到周五清晨低溫會降到18-21度，和這幾天有3、4度的落差，會有點涼的感覺，加上北東迎風面仍為陰沉偶陣雨，周五白天回溫也很有限；中南部也略受到東北風影響，溫度會開始略下滑2、3度，感覺沒那麼熱了。

氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，鋒面今凌晨到上午通過，今晨除東半部有局部降雨，北部也有明顯降雨，其中新北市和基隆北海岸有出現雷雨；鋒面下午離開，降雨比較趨緩，北部、東半部仍偶有局部短暫雨，中南部為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

