　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／如颱風天！1圖看「鋒面雨帶到北部」　越晚越冷

天氣圖。（圖／氣象局）

▲鋒面雨帶到北台灣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

越晚越冷！中央氣象局長鄭明典在臉書貼出最新雷達回波圖表示，鋒面雨帶到北台灣。許多網友驚呼，「新竹下超大雨，凌晨4點半開炸」、「凌晨北海岸像颱風天」。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，預計東北風持續增強，今晚到周五清晨低溫會降到18-21度，和這幾天有3、4度的落差。

彭啟明在臉書說，今天白天鋒面逐漸通過，也顯著將減弱，中部以北較為陰沉，靠山區及迎風面的東北部仍有局部陣雨；要留意的是今天有雨勢，加上北方有較涼的東北風開始接近，北部及東半部溫度略下滑，稍轉涼，今天清晨各地約22-23度，預計中午高溫只有23-24度，和前幾天的30度以上像是初夏有點不同，建議您外出可穿件薄外套或長袖，中南部今天仍穩定，差異不大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼今晨0時至7時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明指出，溫度會有較大的落差感覺會在今天晚上，預計東北風持續增強，今晚到周五清晨低溫會降到18-21度，和這幾天有3、4度的落差，會有點涼的感覺，加上北東迎風面仍為陰沉偶陣雨，周五白天回溫也很有限；中南部也略受到東北風影響，溫度會開始略下滑2、3度，感覺沒那麼熱了。

氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，鋒面今凌晨到上午通過，今晨除東半部有局部降雨，北部也有明顯降雨，其中新北市和基隆北海岸有出現雷雨；鋒面下午離開，降雨比較趨緩，北部、東半部仍偶有局部短暫雨，中南部為多雲到晴。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

►佳麗寶、CHIC CHOC彩妝低至6折！買了囤著也爽

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
廣達總部又有員工確診！　接觸者緊急快篩結果出爐
快訊／天雨路滑！　國1「2車追撞」紫爆回堵3公里
快訊／台北車站驚傳「20多歲女」不明原因落軌！　台鐵急停駛
快訊／1圖看「鋒面雨帶到北部了」　越晚越冷
本土飆744例！名醫喊：接受自然感染　「1關鍵」避免變香港翻
陳時中接班人呼之欲出？　「蔡總統御醫」呼聲高
馬力波烏軍投降畫面曝！死守49天彈藥耗盡　俄稱1026人繳械
張國煒「7年王子復仇記」重返集團！網驚「立榮併星宇？」大分析
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／天雨路滑！　國1「2車追撞」紫爆回堵3公里

本土病例551飆到744　醫曝類校正回歸「2件事最重要」

快訊／如颱風天！1圖看「鋒面雨帶到北部」　越晚越冷

台英5項防疫比一比　醫喊僅「這點大勝」：肝鐵人

1602名學生確診　孩童染疫6大症狀曝光

不斷更新／高科大、台東深夜共+6　全台319校名單曝光

50年來最嚴重糧食危機！　8月豬、雞肉價格恐飆天價

快訊／高科大深夜+3！累計4確診　燕巢校區今起線上教學

「12歲以下打新冠疫苗」　專家坦言：弊大於利

估本周「日增破千」　醫喊陣痛期長達半年！預言未來光景

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

快訊／天雨路滑！　國1「2車追撞」紫爆回堵3公里

本土病例551飆到744　醫曝類校正回歸「2件事最重要」

快訊／如颱風天！1圖看「鋒面雨帶到北部」　越晚越冷

台英5項防疫比一比　醫喊僅「這點大勝」：肝鐵人

1602名學生確診　孩童染疫6大症狀曝光

不斷更新／高科大、台東深夜共+6　全台319校名單曝光

50年來最嚴重糧食危機！　8月豬、雞肉價格恐飆天價

快訊／高科大深夜+3！累計4確診　燕巢校區今起線上教學

「12歲以下打新冠疫苗」　專家坦言：弊大於利

估本周「日增破千」　醫喊陣痛期長達半年！預言未來光景

珠寶課／經典對戒見證愛情　吳姍儒選這款「和老公相似不相同」

快訊／天雨路滑！　國1「2車追撞」紫爆回堵3公里

快訊／台北車站驚傳「20多歲女」不明原因落軌！　台鐵急停駛

廣達總部又有員工確診！　接觸者緊急快篩結果出爐

「擴大租金補貼」租屋族根本吃不到　放送福利只為搶選票

未來幾周決定俄烏戰爭走向！　歐盟宣布加碼援烏158億元軍費

三屆世錦賽金牌馬琳確定參戰優霸盃　小組賽有望對決戴資穎

本土病例551飆到744　醫曝類校正回歸「2件事最重要」

快訊／如颱風天！1圖看「鋒面雨帶到北部」　越晚越冷

楊洋驚傳受困上海出不來！　封城半月陷停工…新劇延期開機

紐約地鐵槍手丟煙霧彈狂開槍　乘客慌逃10人中彈至少29傷

生活熱門新聞

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

快訊／颮線掃過變天打雷！今降8℃明探15度

雙北桃園都要類普篩　受檢對象一次看

張國煒「7年王子復仇記」重返集團！網分析驚呆

飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說

本土飆744！該取消聚餐旅遊？　「這2種人」可照常

50年來最嚴重糧食危機！　8月豬、雞肉肯定漲

雨彈抵台！冷空氣增強白天降8度

醫：接受自然感染　「1關鍵」避免變香港

即將／台中+23　大雅扳手工廠3移工確診

本土飆744！專家揭「Omicron恐怖3特性」

法國酷隔離14天隨機電話交友　BDSM女王接電話

更多熱門

相關新聞

快訊／颮線掃過變天打雷！今降8℃明探15度

快訊／颮線掃過變天打雷！今降8℃明探15度

中颱「馬勒卡」現在最強！氣象專家吳德榮表示，今天（14日）清晨鋒面前緣雲系移入，伴隨中尺度線狀回波及閃電現象，符合「颮線」的特徵，幸好處在衰減期且僅尾端掠過北部，周五晚、周六晨平地最低氣溫下探15度。中央氣象局觀測，台北周三高溫來到31.8度，預估今僅24度，降幅達快8度。

快訊／1縣市大雨！深夜鋒面掃過　水氣最多時間曝

快訊／1縣市大雨！深夜鋒面掃過　水氣最多時間曝

馬勒卡開眼了！深夜變天雷雨區曝光　明狂降8℃

馬勒卡開眼了！深夜變天雷雨區曝光　明狂降8℃

快訊／馬勒卡增強「轉中颱」

快訊／馬勒卡增強「轉中颱」

馬勒卡今將轉中颱！明晚變天　降8℃雷雨時間曝

馬勒卡今將轉中颱！明晚變天　降8℃雷雨時間曝

關鍵字：

氣象氣象雲鄭明典鋒面

讀者迴響

熱門新聞

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

獨家／姚元浩遇暴怒阿伯掏鐮刀！

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

快訊／颮線掃過變天打雷！今降8℃明探15度

人妻喝掛遭撿屍！進廁所嚇壞：都是大便

具俊曄「同框黎明」畫面曝！　網讚：難怪迷倒大S

震撼！張國煒重返長榮集團　將接任立榮董座

快訊／和泰產險再下架一張防疫保單　「最高賠9萬」沒了

蝦皮又漲成交手續費　5/1起不分檔期多收1%

看到密碼　12歲孫刷光爺爺養老金

「天生獨立星座」Top 3

更多

最夯影音

更多
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾
勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面