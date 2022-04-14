快訊／颮線掃過變天打雷！今降8℃明探15度　馬勒卡強度登頂

▲鋒面通過中。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中颱「馬勒卡」現在最強！氣象專家吳德榮表示，今天（14日）清晨鋒面前緣雲系移入，伴隨中尺度線狀回波及閃電現象，符合「颮線」的特徵，幸好處在衰減期且僅尾端掠過北部，周五晚、周六晨平地最低氣溫下探15度。中央氣象局觀測，台北周三高溫來到31.8度，預估今僅24度，降幅達快8度。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



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氣象局今晨持續發布「長浪即時訊息」，今台灣東半部地區及恆春半島沿海有長浪發生的機率，4時台東（台東、蘭嶼）已觀測到2米左右的浪高。氣象局也對連江縣發布「濃霧特報」，今馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，鋒面今凌晨到上午通過，今晨除東半部有局部降雨，北部也有明顯降雨，其中新北市和基隆北海岸有出現雷雨；鋒面下午離開，降雨比較趨緩，北部、東半部仍偶有局部短暫雨，中南部為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳說，今東北季風增強，北部、東北部比較涼，預估白天高溫24、25度，其他地區仍有28-30度，今晚各地低溫18-21度，比清晨稍微低一些；這波東北季風影響到下周一，期間北部、東北部低溫17、18度，白天高溫21-23度，中部低溫18度，中南部高溫仍有26-29度。

張承傳表示，周五水氣稍微多一點，桃園以北、東半部有局部短暫雨；周六到下周一水氣少一些，基隆北海岸和東半部有零星短暫雨，中南部午後山區有局部短暫雨。

▲▼張承傳指出，現在是馬勒卡強度最強時，未來將持續朝日本東南方海面前進。（圖／翻攝RAMMB、日本氣象廳網站）

氣象局觀測，中度颱風馬勒卡今晨2時中心附近最大風速每秒43公尺（即每小時155公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（即每小時191公里），相當於16級風。張承傳指出，現在是馬勒卡強度最強時，未來將持續朝日本東南方海面前進。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨觀測資料顯示，鋒面前緣雲系移入，伴隨中尺度線狀回波及閃電現象，符合「颮線」的特徵，幸好處在衰減期且僅尾端掠過北部。

吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面快速通過，上午中部以北有局部陣雨、氣溫下降，下半天降雨逐漸停歇，中部以北轉涼；周五至周六晨受東北風影響，迎風面水氣多，桃園以北及東半部有局部短暫降雨的機率，北海岸、大台北山區降雨較明顯，背風面新竹以南晴朗穩定，北偏涼、南舒適，各地早晚微冷，周五晚、周六晨平地最低氣溫下探15度。

▼馬勒卡朝日本東南方海面前進。（圖／氣象局）

