即使千人確診也不慌　見「2數字飆升」才有感！眾點頭：+10都會怕

▲今日本土新增874例病例。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

最近本土疫情升溫，今（14）日新增874例本土病例，再創歷史新高，近一週累計本土確診數達3,865例，不過相較於去年的狀況，多數民眾已經施打3劑疫苗，即便染疫也多半是輕症，對於疫情的緊張害怕，比起去年少了很多，因此有網友好奇問，「一天幾例才會開始恐慌？」對此，網友表示出現2種狀況才會有感。

原PO在PTT發文，疫情一開始每天確診雙位數時，大家都不會害怕，後來漸漸升溫，確診數來到3位數，而且衝破8字頭，不斷創新高，但是大家依然不緊張，「請問到底要一天幾例才可以開始恐慌啊？」

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貼文一出，許多網友表示，打過疫苗之後確診的病況都是小感冒，不用害怕，「恐慌仔別恐慌，國外都正常了」、「越多越穩，簡單的流行病學概念」、「不用恐慌，看來現在定調就是共存了」、「小感冒而已別怕別怕」、「都要共存了，無感」。另外，也有人認為，現在最恐慌的人是政府，民眾根本無感，「最恐慌的是政府好嗎，到現在境外回來還要隔離」

其中，有網友指出，現在會感到害怕的狀況只有重症，或是死亡飆升時，「幾例不重要，一天死上百人就會怕了」、「重症率5%以上的話可以怕一下」、「真的要有中重症大家才會怕吧」、「國外每天幾萬都沒在怕，等他公告的是死亡人數你在來怕就好」。還有網友表示，「政府直接喊不驗的那天」。

▼死亡數飆升時，才會開始緊張。（圖／翻攝自PTT）