5～11歲疫苗近日審查　李秉穎「利大於弊」：兒童染疫致死率萬分之一

▲ACIP召集人李秉穎。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

本土疫情兒童感染比例逐漸上升，外界擔憂孩童染疫情況。台大醫院小兒科醫師李秉穎認為，以美國統計，兒童確診新冠肺炎的致死率是萬分之一，換算成台灣，未來也可能會出現幾十位兒童染疫死亡的情況。他直言，接種疫苗是「利大於弊。」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨提到，已經洽購BNT疫苗的兒童劑型，正進行四方談判。發言人莊人祥說明，目前已經向食藥署申請緊急使用授權（EUA）的有輝瑞的5~11歲和莫德納的6~11歲。對於施打情況，李秉穎今在疫情記者會表示，過去暫緩兒童疫苗施打，主要是當時本土疫情沒有出現大規模流行，且未有緊急授權的5至11歲疫苗。陳時中今也說，過幾天就會召開專家會議審查。

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李秉穎指出，要有疫苗可用才能規劃接種，但以他個人見解，施打疫苗是「利大於弊」。以美國數據來看，5至11歲兒童確診致死率是萬分之一，而台灣目前染疫的兒童約為一千多例，所以無法看出致死病例，但未來不是不可能出現這種情況。

李秉穎說，根據成人施打mRNA疫苗的數字，約是百萬分之七至百萬分之八會出現過敏性休克，但5至11歲的疫苗嚴重不良反應，統計約是萬分之0.1，換言之，與確診致死率對比，就可感覺是利大於弊。

李秉穎補充，台灣染疫規模若擴大，可能會有幾十位兒童死亡，不一定會破百，但對我們而言仍是相當大的衝擊，付出更大社會成本，包括家長必須照顧染疫孩童、學生染疫需停課等，這些都是考量兒童防疫政策時，必須列入考慮的因素。