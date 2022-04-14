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上海封控第18天「單日仍增2.7萬例」　官方揭3原因：物資仍流通

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲有人質疑，大規模核酸檢測是導致疫情不斷傳播的原因之一。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海上月28日宣佈實施封控，至今已經進入第18天，但仍持續日增2萬例以上。對此，上海市疾控中心副主任吳寰宇今（14）早解釋道，主要有三大原因，分別是篩查數據延時、存在家庭聚集性傳播及物資仍在流通。

在今早的上海市疫情防控記者會上，有記者提問「小區封控已久為什麼還不斷出現陽性感染者？」。對此，吳寰宇指出，第一，是篩查數據有一定的延時；核酸篩查工作量很大，檢完後如果發現有陽性混管，還要單採單檢復核，對檢出的陽性人員，要進一步開展流行病學調查，收集準確的相關醫學資訊、個人資訊，同時還要完成上報審核等工作。

他接著稱，第二，是存在家庭聚集性傳播；造成本輪疫情的毒株是Omicron BA.2變異株，具有隱匿性強、傳播快的特點，觀察到的潛伏期大多為3-5天，家庭內傳播是當前主要的傳播途徑。

他舉例，一般來說，家庭內發現一名感染者時，往往其他家庭成員可能已被感染，但尚處在潛伏期內，會在後續的篩查中被陸續檢出。

吳寰宇表示，第三，是在全域靜態管理階段，雖然居民足不出戶，但仍有很多物資在流通，「如果存在被病毒污染的物品，不排除接觸後造成感染。」

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲因人力缺乏、組織混亂等原因，蔬菜包堆積如山無法即時送到居民手上。（圖／路透社）

據統計，上海自4月7日起至今，連續7天的時間裡，每日新增本土感染個案超過2萬例。據今早通報，13日新增2萬7719例本土個案，再創新高，分別有2573例確診和2萬5146例無症狀病例。

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