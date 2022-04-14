行政院國會聯絡人確診　陳時中：蘇貞昌健康狀況良好

▲行政院聯絡人確診。立法院教育委員會臨時更換會議室開會並清消。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

本土疫情升溫，中央部會陸續有人員確診，今早傳出一名曾出席教育及文化委員會公聽會的行政院聯絡人染疫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，行政院長蘇貞昌良好，相關防疫事項持續注意。

行政院近日才有3駕駛、1工友確診，其中一名駕駛是行政院副院長沈榮津的司機，導致沈與行政院副秘書長何佩珊被匡列居家隔離中，今天上午再度傳出，一名昨天出席立法院教育及文化委員會公聽會的行政院聯絡人確診。國民黨立委林奕華上午受訪證實，今天8點多接到委員會主秘通知，依照立法院的處理方式，換到九樓會議室繼續進行會議。對於行政院長蘇貞昌目前狀況，陳時中表示「健康狀況一直良好，相關防疫注意事項也都有注意。」

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陳時中也說，有相關防疫人員前往立法院商討匡列跟採檢作業。

據了解，該員平常負責與行政院聯繫，不會接觸到其他立委或助理，因此今天上午接獲通知後，依照立法院的規定，緊急更換會議室。中午就已有穿著隔離衣「全副武裝」的工作人員，緊急針對立法院大門、走廊、教育及文化委員會會議室進行清消，此外因瑞典國會訪團訪問立法院，也針對途經的議場等處進行消毒工作。

▲中央流行疫情指揮中指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）