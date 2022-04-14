竹市+11、匡35人！消防員休假返家確診　今年累計90人染疫



▲新竹市今日新增11例確診，市府統計今年度確診人數累積90人。（資料圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導



中央流行疫情指揮中心今公布，新竹市新增11名確診個案，案30004、案30308、案30310、案30311、案30312、案30313、案30560、案30561、案30562、案30563、案30746，為外縣市職員染疫於本市職場群聚案、有確診者接觸史或足跡重疊等，總計匡列35人。

新竹市衛生局說明，案30004為20多歲男性，為11日公司群聚案之接觸者，4月12日受匡列、居家隔離，快篩陽性、PCR陽性確診，匡列家人4人。

▲衛生局說明，確診累積90人全數皆為輕症、無症狀，無重症。



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案30308、30312為20多歲男性，任職於同公司，因外縣市友人確診，近日出現症狀，昨2人就醫PCR採檢陽性確診，匡列家人、友人4人。

案30310為40多歲男性，為案27969（4月11日公司群聚案）同事，受匡列、居家隔離，PCR採檢陽性確診，匡列友人1人。

案30311為30多歲男性，4月9至10日到訪外縣市酒吧，昨出現喉嚨痛、咳嗽症狀，自行快篩陽性，送醫PCR採檢陽性確診，匡列友人、職場8人。

▲衛生局公布相關足跡。

案30313為30多歲男性，為桃園市政府所公布之消防員，休假返回新竹住家，昨出現喉嚨痛症狀，快篩陽性、送醫PCR採檢陽性確診，匡列家人、友人4人，另職場疫調由桃園市政府刻正進行中。

案30560為40多歲男性，為外縣市確診個案29477同事，4月10日出現咳嗽症狀，昨就醫採檢PCR陽性確診，匡列家人、職場7人。

案30561為30多歲男性，為外縣市確診個案28875接觸者，受匡列、居家隔離，PCR採檢陽性確診，匡列友人1人。

案30562為40多歲女性，4月11日因工作需求快篩陰性，昨第二次快篩結果陽性，匡列家人2人。案30563為40多歲女性，4月12日出現喉嚨痛等症狀，昨居家快篩陽性，就醫PCR採檢陽性確診，匡列家人4人。案30746為20多歲男性，任職於外縣市，曾與確診者接觸，因而進行採檢，4月13日篩檢陽性確診。

衛生局說明，新竹市111年確診累積人數至今共90人，全數皆為輕症、無症狀，無重症。

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