汐止新台五路連環撞！女騎士打滑自摔...貨車閃躲撞安全島路樹

記者邱中岳／新北報導

汐止交通分隊14日上午8時許接獲線報，1名女機車騎士行經新台五路往台北方向，疑因下雨天不慎自摔，後方貨車駕駛為了閃避，也自撞安全島以及路樹，後方機車騎士則是追撞前方貨車，整起事件3車受損，2人受傷送醫救治。

警方調查，14日上午8時許，40歲的季姓女子騎乘機車沿著新北市汐止區新台五路往台北方向行駛，疑似因天雨路滑不慎自摔，後方46歲的蔡姓貨車司機為了閃避，整台車撞上安全島以及路樹，45歲機車騎士也因煞車不及撞上貨車。

▲汐止新台五路在14日上午發生女騎士自摔，貨車閃避不及撞上安全島，機車騎士連帶追尾的3車追撞事故。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後趕往現場，發現季姓女子右手擦挫傷、腳部也有擦挫傷，貨車司機並無大礙，煞車不及的機車騎士右腳也有擦挫傷，警方立刻將2名機車騎士送醫救治，3人酒測值結果皆為0。

▲汐止新台五路在14日上午發生3車追撞事故，警消到場將2名騎士送醫救治。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後立刻將事故排除，並讓交通恢復順暢，在50分鐘後恢復新台五路的交通秩序，並通知區公所人員前往現場清理被貨車司機撞斷的樹枝，也提醒民眾，天雨路滑應注意駕駛狀況，以免造成自身以及他人的影響。