新北拚年底改善百座公園遊戲場　打造安居樂業幸福城市

▲新北拚年底改善百座公園遊戲場。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市持續推動公園全齡、特色及共融遊戲場的改善，自2019年起已完成81處全齡、特色及共融遊戲場改善，至2022年底更要達到百座，要讓所有年齡層的市民朋友都能在公園找到屬於自己的遊戲場，打造安居樂業的新北市。

侯友宜2019年率市政團隊出國參訪，將北歐公園規劃的經驗帶回新北，隨即成立府級跨局處平台推動公園全齡化政策，結合市府、區公所及NGO等，自2019年起已改善7處全齡化及74處特色共融遊戲場，至2022年底將達100座，至今總計有136處全齡特色共融公園，數量居全國之冠。

▲新店安光公園魔法森林小屋主題遊具。

而新北公園全齡化的特色不只是硬體的改善，更有軟體的強化，新北市將兒童表意權、運動指導員及佈老志工納入公園中，讓不同年齡層及不同體能狀態的市民，都能在公園找自己的遊戲場所；公園內也不只是遊戲場，新北重視青年活力與創意，首創全國青年景觀競賽，結合競圖以及現場實作，並且讓青年作品能留在公園成為獨特的地景。

此外，新北市結合公園及藝術打造不一樣的新北夜生活。依循青春山海線的政策，市府自109年起推出「北海夜金閃閃」活動，從「光，和 作用」到「北海潮與火」，結合金山區的公園、地景、學校及藝術家進行創作，用「光」來營造夜晚藝術饗宴。

▲板橋環河公園招潮蟹主題遊戲場。

侯市長上任來，透過美學及植栽來妝點四季變化的城市，同時累計減碳量超過2萬1000公噸，相當於55座大安森林公園的吸碳量，兼顧環境、生態，更創造出美學環境，今年更要建置樹木智慧管理系統，追蹤樹木維護情況，保護樹木同時也兼顧公共安全，讓新北佈滿綠意。

侯友宜表示，公園是市民朋友都能享受的公共空間，新北市除了要持續打造各年齡都可以玩的遊戲場，未來也要增加更多的寵物運動場域，並且公園要透過青年景觀師及藝術家的結合公園特色導入創意及活力，讓每一位市民朋友在公園內都能找到放鬆身心，休閒悠遊的場所。

▲新莊後港新公園設置大型旋轉攀爬網，長型彈跳床及斜坡攀岩繩配攀岩塊。

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