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新北全面啟動居家照護　侯友宜宣布：防疫邁向另一個階段

▲▼新北居家照護計畫。（圖／新北市府提供）

▲新北居家照護計畫。（圖／新北市府提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

為確保醫療量能運行，讓無症狀或輕症病患在家中得到專業醫療照護，安心恢復健康，新北首創全國推出「居家照護計畫」，14日由新北市長侯友宜與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中共同宣布「新北COVID-19居家照護」全面啟動，代表國內防疫邁入另一個階段。

侯友宜表示，Omicron病毒來勢洶洶，現在面對的是大浪，而大海嘯即將來臨，我們要面對接受衝擊，既然防疫政策逐漸走向開放，就要做好策略因應，絕對不能拖垮醫療量能，新北市走在最前面，願意率先承擔，首創全國推出「居家照護計畫」，讓輕症、無症狀者在宅照護，把醫療量能保留給中、重症患者，同時結合居家照護關懷中心做好生活照顧，讓居家照護的民眾安心恢復健康。

新北COVID-19居家照護全面啟動記者會邀請中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及7家責任醫院院長（亞東醫院、淡水馬偕、台北慈濟、雙和醫院、新北聯醫、土城醫院、輔大醫院）、藥師公會理事長、藥劑生公會理事長共同參與。

侯友宜表示，新北市居家照護分為「健康照護」與「生活關懷」兩大部分。『健康照護』部分，由七家責任醫院（亞東醫院、淡水馬偕、台北慈濟、雙和醫院、新北聯醫、土城醫院、輔大醫院）做為29個行政區居家照護的責任醫院，設置專線服務電話，肩負健康照護的重要工作。

此外，以「iCare智能照護app」（虛擬病房2.0）作為居家照護的健康管理工具，透過智能量測設備及數據監測結合燈號警示系統，讓責任醫院護理師能每日即時掌握居家照護個案健康狀況，同時還有遠端視訊關懷功能，跟居家照護個案聯繫，需要時啟動遠距視訊關懷、視訊診療，倘若需要後送就醫，就能透過綠色通道後送醫院就醫。

若居家照護民眾需用藥，新北市政府與新北藥師公會合作，讓責任醫院開立電子處方箋、公會媒合社區藥局送藥到府的模式，24小時就可以將藥品送達。

「生活關懷」部分，新北市原「檢疫隔離關懷中心」升級為「居家照護關懷中心」，並於29區設置區關懷中心執行10大關懷項目，包括生活物資採買資訊、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、垃圾清運、心理諮詢、寵物照顧需求、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等，照顧民眾在家生活大小事。

考量到部分居隔民眾，即使在充分提供各種生活醫療的協助下，仍可能出現過度緊張焦慮，感覺壓力難以承受，甚至感到心情憂鬱的情形，「新北居家照護計畫」與在地的臨床心理師公會與諮商心理師公會通力合作，515位專業心理師做為後盾，開辦「安心解憂專線」，由專業心理師接聽居隔中民眾的心理困擾，提供專業諮詢調適心情，共同度過疫情。

侯友宜指出，因應疫情變化，新北市快速應變建構一個完善的照護網絡，新北市府團隊積極準備，依據中央疫情流行指揮中心居家照護管理指引，將相關執行細節編撰成「新北市COVID-19居家照護關懷方案手冊」，內容隨疫情指引滾動式調整，歡迎各縣市參考，一起努力，讓全國民眾安然度過疫情海嘯，逐步恢復正常生活。

▲▼新北居家照護計畫。（圖／新北市府提供）

▲▼新北居家照護計畫。（圖／新北市府提供）

▲▼新北居家照護計畫。（圖／新北市府提供）

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