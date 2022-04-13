苗栗增2例！頭份媽媽與7歲女兒染疫　就讀班級與補習班停課10天

▲苗栗縣政府13日晚間公布新增2例確診；分別為頭份41歲婦女及其7歲國小女兒確診。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府晚間公布縣內又新增2名確診個案，分別是居住頭份市的41歲女性，及其國小一年級7歲女兒，縣府已緊急匡列，包括個案接觸者及其女兒國小、安親班等接觸者。

苗栗縣政府表示，衛生局13日下午5點接獲為恭醫院通知2例確診，1例為居住頭份市、女性41歲（案號未出；CT值23.2 ），個案因居住在新北市的婆婆今日確診，一家4口曾於4月4日至5日北上探親有接觸史。故自購居家篩檢試劑採驗，個案採檢快篩為陽性；先生、兒子、女兒皆為陰性，個案通報衛生單位。

衛生局依風險評估後安排個案及同住家人至醫院進行PCR採檢，經篩檢後，個案及7歲女兒（案號未出；CT值29.8）PCR陽性確診，已於醫院收治；其先生和兒子PCR皆為陰性返家居家隔離。

經疫調，確診之7歲女童就讀頭份某國小一年級及有參加課後安親班，以及個案之兒子就讀同校4年級，已緊急通知教育單位協助造冊及通知師生、家長於4月13日下午5點到晚上9點到為恭醫院進行PCR採檢，本案啟動疫調匡列採檢隔離中。

教育處表示，本次新增確診學生為頭份市某國小學生，曾到補習班補習，由教育處通知相關之學童及家長至為恭醫院進行PCR採檢（人數尚在統計中）。校園防疫部分，除啟動通知篩檢外，依照「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情暫停實體課程實施標準」。

教育處說明，本案情形有1名學生確診，該班級和補習班依規定暫停實體課程10天，4/25（一）恢復實體課程；該確診學生的兄長就讀班級亦採取預防性停課配合衛生單位疫調採檢，視篩檢結果再恢復實體課程；其餘校園的接觸者（社團活動、跑班）亦暫停實體課程1-3天，等待疫調篩檢結果，若不是密切接觸者恢復實體上課。

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