台中+23！47確診足跡曝　成吉思汗健身房、歌劇院、奢華SPA館入列

▲台中47處確診足跡曝，成吉思汗健身房、歌劇院、奢華SPA館。（圖／市府提供）
記者游瓊華／台中報導
台中市今天新增本土確診個案23例，台中市長盧秀燕今天下午4點也舉辦記者會公布7張足跡表，包括11個行政區，當中包括成吉思汗健身房、台中國家歌劇院、七期奢華SPA館、無菜單料理餐廳等。此外，受疫情衝擊，台中共有7所學校停課、18名學生確診。
台中市衛生局指出，經疫調台中新增確診個案足跡包括，4月6日台鐵自強號(嘉義到臺中)。4月8日確診者足跡包括：歐力文理短期補習班東勢區、太平長青學苑、World Gym世界健身俱樂部台中西屯店、沙鹿車站羊肉羹、大碗公冰沙鹿店、富隱十粹西區、炒飯超人北屯區、店長鴨血北屯區、好市多北台中店北屯區。
4月9日確診足跡包括：好市多台中店南屯區、KOI PLUS（七期店）、國家歌劇院；頂好剉冰西屯區、富隱十粹西區、成吉思汗台中旗艦店北屯區、全家便利商店（水景門市）、寶雅東山店北屯區、宏品火雞肉飯太平區、老三良麵北屯區、松竹車站-栗林車站。
4月10日確診者足跡包括：三合鰻屋太平區、ROCKLAND台中草悟店西區、7-11桂冠門市西屯區、全家便利商店（台中新桂冠店）西屯區、尚禾藥局西屯區、7-11(水景門市)北屯區、麥當勞豐原田心店。
4月11日確診者足跡包括：7-11大連門市北屯區、全聯福利中心Pxmart大連、馬岡黃昏市場大雅區、弘爺漢堡-德春店南屯區，已通知相關場域清消，請有足跡重疊民眾，可至台中市社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。
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