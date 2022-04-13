弘光科大師生2人確診　校園宣布「接觸者停課3天」：暫不入校園

▲弘光科大師生2人確診，校方通知「接觸、足跡重疊者停實體課3天」。（圖／翻攝Google Maps）



記者游瓊華／台中報導

台中今天新增23例本土確診個案，當中有兩人分別是弘光科大的老師與學生，兩人都曾與北部確診者接觸。校方表示，11以及12日分別接獲一名老師、學生通報確診，校方立刻聯絡有與老師接觸的學生、教職員，暫不入校園，進行預防性居家隔離或自主健康管理，停止實體課3天。

根據台中市衛生局公布資料，這兩位師生分別是案29010、家住西屯區的30多歲女性以及案29011、20多歲男大生，兩個人都曾前往北部與確診者接觸，兩人雖為同校，也都前往北部，但兩案彼此無關聯。

弘光科技大學防疫長潘世尊13日表示，11日接獲一名老師通報因友人確診，自行快篩為陽性，已聯繫衛生機關協助就醫採檢。校方11日先通知有與老師接觸的學生、教職員，12日起暫不入校園，進行預防性居家隔離或自主健康管理，並進行環境清潔消毒。

另外，校方在12日晚上再接獲一名學生通報，因接觸確診對象，接獲台北市衛生局匡列通知，搭乘防疫計程車前往做PCR檢測結果為陽性。馬上通知與確診者接觸過的師生、教職員，13日起暫不入校園，進行預防性居家隔離或自主健康管理，並進行環境清潔消毒。同時，通報台中市衛生局，提供在校接觸者名單，由衛生局接手聯繫相關足跡疫調。