竹縣+23！卡拉OK再爆14例　50足跡曝：遍及竹北、新豐、新埔

▲新竹縣政府13日公布新增23例確診，其疫調足跡遍及竹北、新豐、新埔等50處。 （圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／新竹報導

中央今（13日）公布新竹縣新增23例新冠肺炎本土確診案例，包括案25587仰德高中「卡拉OK賽」群聚延伸14例、竹市餐廳聚會群聚2例、他縣市群聚5例、他縣市學校延伸1例，及新增獨立事件1例。相關匡列採檢疫調進行中，遍及竹北、新豐、新埔等50處足跡，也已陸續通知消毒。

竹縣府衛生局指出，仰德群聚案延伸今天新增14例，其中案29003為66歲男性，因同住兒子案28509確診被匡列，PCR採檢確診，Ct值25。案29004為18歲女性，4/7全身無力、喉嚨痛，配合學校通知返校採檢昨確診，Ct值20。案29325為22歲男性，因女友案29004確診被匡列採檢，結果也確診。

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而案29326、案29328、案29329、案29330、案29331、案29332、案29333、案29334、案29335、案29336和案29337等11例皆為同住家屬或非同住親友，年齡介於4歲至34歲間，Ct值分布16.3至33.9，皆因案29332曾參加仰德4／1卡拉OK活動被通知採檢確診，或自行快篩陽性後PCR確診。相關疫調匡列和足跡消毒陸續進行中。

衛生局表示，竹市餐廳聚會群聚案則增加2例，案29321為36歲男性，4／9微發燒、全身痠痛，因參加4／6竹市某餐廳聚會，匡列後昨採檢確診，Ct值23.52。案29533為26歲男性，無症狀，因為昨日案28635確診而被匡列採檢，也陽性確診，Ct值33.9。

另外，他縣市群聚部分增加5例，其中案29322為28歲女性，案29323為33歲女性、案29324為30歲男性，3人為同事，有雙北、宜蘭旅遊史，因為足跡重疊被他縣市匡列居隔，安排採檢PCR結果陽性確診。另2例則為一對夫妻，丈夫案29005為47歲，妻子案29001為46歲，4／5至4／6回台中掃墓，因為曾共餐的姪子確診而被匡列，昨兩人採檢PCR均陽性確診，Ct值分別為27、14。

他縣市學校延伸1例為案29327，為20歲女性，昨喉嚨痛，因同校同學確診，自行買快篩檢驗陽性，就醫採檢PCR確診。最後為新增加之獨立事件為案29002，為37歲男性，4/11頭暈、喉嚨痛、全身不適，自行就醫採檢PCR確診，Ct值14.2。

因應多處確診足跡，衛生局持續協調醫院設立社區篩檢站，4／13（三）下午2時至6時於新豐三元宮提供篩檢；4/13(三)下午6時至9時、4／14（四）下午6時至9時在新仁醫院急診室外提供篩檢服務。呼籲與確診者足跡重疊的民眾攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢PCR。

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