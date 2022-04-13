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花蓮老大返家奔喪遭拒！2小弟當街痛毆戒護科長　妻女求情也遭殃

▲▼ 花蓮戒護科長當街遭毆 。（圖／記者柯証誟翻攝）

▲花蓮自強外役監獄周姓戒護科長當街遭毆，2嫌殺人未遂罪起訴。（圖／記者柯証誟翻攝）

記者柯振中／綜合報導

花蓮自強外役監獄周姓戒護科長今年2月遭到劉姓、黃姓男子追撞、痛毆，原因竟是獄中的邵姓老大返家奔喪遭拒，小弟主動出手「教訓」。花蓮地檢署13日偵結，依照殺人未遂罪，將劉嫌、黃嫌起訴，並從重求處8年。

檢警調查，邵姓老大因為殺人未遂罪入獄，目前在花蓮自強外役監獄服刑，2月8日因為阿嬤過世，聲請返家奔喪，不過當時法務部公布了「矯正署因應防疫升級具體措施」，因此周姓科長在聲請意見欄中寫明，改以視訊方式進行，駁回返家奔喪的請求。

2月14日進行喪禮，邵姓老大以視訊方式奔喪，旗下主持的「金虎佛堂」小弟才知道返家奔喪遭拒，因此劉嫌、黃嫌計畫替老大復仇，15日調查掌握周姓科長的車牌、車輛型號，劉嫌晚間駕車載著黃嫌，開始跟蹤周姓科長。

▼花蓮周姓戒護科長當街遭毆，車內妻小也遭噴辣椒水。（圖／記者柯証誟翻攝）

▲▼ 花蓮戒護科長當街遭毆 。（圖／記者柯証誟翻攝）

周姓科長7點多開車載著妻小，在德安一街等紅燈時，遭到19歲劉嫌、18歲黃嫌駕車衝撞。雙方下車後，劉嫌、黃嫌確認是本人無誤，開始在大街上徒手痛毆，接著又拿出預藏的球棒、辣椒水，朝著周姓科長頭部用力攻擊，還噴灑辣椒水，嘴裡不斷喊著「給你死」，導致周姓科長左手手掌骨折、左臂上開放性傷口、雙側眼急性結膜炎、角膜炎等傷害。

周姓科長的妻子、女兒在車內求情，劉嫌、黃嫌還拿辣椒水朝車內噴灑，導致2人雙眼、臉部、皮膚等處受傷。

檢方調查後認為，劉嫌、黃嫌為了替在監友人尋仇，無視公權力，拿球棒等凶器意圖殺害司法機關的公務員，事後還辯稱是行車糾紛，犯後態度不佳，13日偵結後依照殺人未遂罪起訴，求處8年重刑，至於背後是否有人教唆，則分案追緝當中，目前已鎖定特定對象。

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