南投+1！花蓮父母確診傳女兒　匡列151人採檢結果曝

▲南投縣今新增一名女性確診個案（案29534）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今日公佈新增1例確診個案（案29534），為從事照服員的58歲婦人，其住在花蓮縣的父母親於上周末曾來南投探望女兒，4月9日一起在南投市餐廳聚餐，爾後其父母因出現症狀而確診，縣府獲轉報後緊急為婦人進行PCR採檢亦確診，所幸匡列同住家人、同事等共151名接觸者，PCR結果皆呈陰性。

南投縣衛生局指出，12日下午接獲花蓮衛生局通知該縣確診通報個案，為一對皆83歲老夫妻（夫案29390、妻全國案號未公佈），南投方面包括其58歲女兒有3名密切接觸者需安排PCR採檢，立即通知採檢，婦人（案29534）

採檢陽性（CT值15.3），安排入住集中檢疫所收治隔離。

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▲▼南投縣新增確診婦人曾與遠從花蓮來訪的父母親於南投市土雞城用餐，衛生局要求業者進行清消。（圖／南投縣政府提供）

衛生局已完成疫情調查，昨徹夜通知確診婦人接觸者PCR採檢，包括同住的丈夫和大伯2人、其他家人7人、社團友人16人及職場同事126人，共計151人，PCR採檢結果皆為陰性，已匡列居家隔離27人及自主健康管理124人；而確診婦人為一資深照服員，針對其服務工作院所亦已收集環境檢體，採檢報告為陰性，外縣市足跡史皆已通知當地衛生局。

衛生局指出，9日當天上午確診婦人曾與老父母赴大吉利土雞城用餐、停留約2小時，為唯一的公共足跡史，其父在11日出現咳嗽等症狀，隨後與其母雙雙確診；衛生局已通知餐廳業者完成內部環境清消，縣府環境保護局也已完成公共場域環境清消。