快訊／台中+23！　大雅300人扳手工廠爆移工群聚3確診

上海持續封控，官方的多次承諾保障物流運輸，但電商龍頭之一的京東配送時間出現延遲。不少上海人在問，「京東到底怎麼了？」據了解，京東上海的電商物流中心京東亞洲一號上海嘉定物流園罕見冷清，但運能卻非常緊張，礙於上海很多配送站沒解封，京東物流還沒有完全恢復及時送貨，基本配送時間從原定的「4月12日配送」改為「4月24日配送」，拖延超過十天。