快訊／台中+23！　大雅300人扳手工廠爆移工群聚3確診

▲台中13日新增23例，大雅300人扳手工廠爆外勞群聚3確診。（圖／記者游瓊華攝）
記者游瓊華／台中報導
台中市今(13)日新增23例本土確診個案，其中大雅一家300人扳手工廠傳出3名移工確診。台中市長盧秀燕表示，今日新增感染案例可分為校園群聚2例、安養機構群聚1例、職場群聚6例、已知個案密切接觸者10例、外縣市足跡史2例、疫調中2例等，疫情仍然嚴峻，請大家務必做好防疫措施；另外，針對外界關心校園防疫停課標準，市府將收集各界相關意見後再決策。
盧秀燕表示，針對職場群聚案，今天新增的案例中，大概分為三起職場群聚案，首先是大雅區工廠新增3例，為案29006、案29339、案29340(皆為20多歲外籍移工)，市府匡列密切接觸者PCR採檢與居隔，並全面清消、全員快篩、每天快篩，衛生局與疾管署中區管制中心近日會至現場查核、控管。
其次為霧峰區公司新增1例，為案29338，其同事確診，因此個案被匡列，並採檢確診，市府匡列接觸者PCR採檢與居隔；第三起職場為西屯區設計公司新增2例，為案29009（20多歲女性）、案29342（20多歲女性），其中同公司的個案28811昨日通報確診，但案29009、29342分別在四月初也有至北部2縣市、東部縣市、南部餐敘等足跡史，市府並匡列相關接觸者PCR採檢與居隔。
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