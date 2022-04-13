俄國防部：烏陸戰隊逾1000人在馬力波「棄械投降」　含上百名軍官

▲馬力波（Mariupol）經歷烏俄1個多月以來的交戰，已成一片廢墟。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭的主要戰場已轉移至烏克蘭東部頓巴斯地區。俄羅斯國防部13日表示，俄軍與頓內茨克民兵的進攻見效，在馬力波（Mariupol）的烏克蘭陸戰隊已有超過1000名士兵棄械投降，其中包含162名軍官、47名女性軍人，估計約有150人受傷。

綜合法新社與俄塔社報導，具重要戰略意義的烏克蘭南部港市馬力波被包圍超過1個月，俄羅斯方面宣布取得新進展。俄國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）少將聲稱，駐守在馬力波的烏克蘭海軍陸戰隊第36步兵旅的1026名軍人自願放下武器，在烏克蘭第二大冶金企業「伊利奇鋼鐵廠」（Illich）的廠區附近投降。

▲俄羅斯軍隊在馬力波附近巡察。（圖／路透）

科納申科夫表示，在投降的烏軍當中包含162名軍官與47名女性軍人，另外，有151名受傷的烏克蘭士兵在現場接受了初步的醫療協助，隨後所有傷者都被送往馬力波市立醫院接受治療。

法新社報導，據信俄羅斯試圖將已占領的克里米亞，與在頓巴斯地區由莫斯科支持的頓內茨克、盧甘斯克分離地區連接起來，故在2月底對烏克蘭發動入侵的初期就已包圍了位於中央的馬力波，導致數千名平民在激烈戰火中罹難。

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