被俄國列2號暗殺目標！烏第一夫人：開戰後就沒見過丈夫

▲烏總統夫人澤倫絲卡日前接受VOGUE採訪。（圖／路透社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭至今已47天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的妻子歐倫娜•澤倫絲卡（Olena Zelenska）接受《VOGUE》採訪時表示，從開戰後再也沒機會和丈夫相見。

據《VOGUE》報導，澤倫絲卡近日受訪時提到從開戰到現在的心境，她表示，「無法相信俄羅斯入侵烏克蘭，這種事會發生在二十一世紀！」澤倫絲卡提到，俄羅斯入侵烏克蘭當天是一個很平常的工作日，他與丈夫在清晨4時被爆炸聲吵醒。隨後澤倫斯基起身穿起西裝，對她說了一句「開始了」，便離家處理戰爭相關事務。澤倫絲卡表示，那是自己開戰到目前最後一次見到丈夫。

在戰爭初期，澤倫斯基就曾在影片中說到，自己是俄羅斯暗殺的1號目標，而家人是2號。但從戰爭到現在總統全家仍待在烏克蘭境內，與人民站在同一線。面對自己遭俄羅斯列為第2暗殺目標這件事，澤倫絲卡表示，「對烏克蘭來說，每個人都是俄軍的目標！」並呼籲大家「不要習慣烏克蘭人的悲痛！這些折磨、性侵和殺戮都是不應該出現的。」

另據《金融時報》，俄羅斯入侵烏克蘭至今已造成烏克蘭6000億美元（17.5兆台幣）的經濟損失，烏克蘭財政部長馬欽柯（Sergii Marchenko）呼籲國際提供財政援助。他表示，「目前烏克蘭處於極大壓力中，財政狀況非常糟糕，這已經是攸關烏克蘭存亡的問題！盼國際給予幫助。」



