歐盟曝「烏克蘭加入程序」加快中　波蘭、波羅的海3國總統訪基輔

▲歐盟駐烏克蘭大使馬西卡斯表示,烏克蘭加入歐盟的程序正在加快。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

歐盟駐烏克蘭大使馬西卡斯13日表示,目前烏克蘭加入歐盟的程序正在加快,原本需要兩年的時間,現在正努力縮短至3個月。此外,繼英國首相強生(Boris)之後,波蘭總統與波羅的海三國的總統也正出發前往基輔,準備和烏克蘭總統澤倫斯基會面。

馬西卡斯(Matti Maasikas)接受英國《天空新聞》訪問時表示,烏克蘭加入歐盟的程序正在加快,最快6月就能夠有消息,「烏克蘭的歐盟之路已經開始,它以前所未有的速度開始,通常需要花費兩年進行的工作,現在正嘗試在3個月內完成。」

On our way to Kyiv, to a city that has suffered terribly due to Russian war since my last visit. Together with Presidents @AndrzejDuda, @GitanasNauseda & @valstsgriba we visit #Ukraine to show strong support to people, will meet dear friend President @ZelenskyyUa #SlavaUkraini pic.twitter.com/NPUqPize1R