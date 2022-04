「戴套就可以性侵烏克蘭女」　俄妻笑著允許士兵夫：不告訴我就好

▲俄烏戰爭讓許多烏克蘭人痛失親友。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

烏克蘭當局近來攔截俄軍電報內容,發現一名俄羅斯人妻竟然告訴在當地打仗的士兵夫,只要有戴保險套就允許對方性侵烏克蘭女性。30多秒的錄音內容流出後,讓當地女記者怒批實在太可惡。

烏克蘭安全局近來在網路上分享一段30秒錄音內容,留言表示,「身為侵略者的俄羅斯人妻,呼籲她們的丈夫性侵烏克蘭婦女」。音檔中可聽到,一名人妻告訴正在打仗的丈夫,「你去那裡,性侵烏克蘭女性,這些事都不要讓我知道,明白嗎」。

俄兵聽聞妻子同意他去性侵女子,回問「所以只要不告訴你,我就可以去性侵?真的可以嗎」,妻子笑著說,「可以,我允許你,只是記得要戴保險套」。烏克蘭安全局表示,這段對話徹底顯示出俄羅斯人的道德觀,「我們正在爭取勝仗,要盡快把這些魔鬼趕出烏克蘭」。

當地女記者阿納斯塔西亞(Anastasiia Lapatina)在推特分享錄音檔,痛批這是她聽過發生在自己國家最糟糕的事情之一,「我真的以為我已經看過最糟的事情,但我剛剛聽到這通攔截電話,俄羅斯女子竟然讓她的伴侶去性侵烏克蘭婦女,只要不告訴她就好,真是有夠混蛋」。

"Come on, rape Ukrainian women and don't tell me anything. But protect yourself! "- says the wife of the Russian occupier in the conversation intercepted by SBU



pic.twitter.com/pqOxa8UrUg