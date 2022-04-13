俄軍又集結！衛星照揭「200戰車包圍頓巴斯」　烏東恐爆發大戰

▲俄羅斯重新進行部署，計劃攻打烏東地區。（圖／翻攝自推特／@Maxar）

記者葉睿涵／編譯

外媒近來指出，烏克蘭境內俄軍紛紛湧向東部頓巴斯（Donbass）的方向，烏克蘭總統澤倫斯基也警告，俄羅斯將集中精力攻打烏東。美國太空技術公司Maxar最近公開11日拍到的衛星照片，顯示俄軍正在頓巴斯地區四周的小鎮重新進行部署，而新部署的戰車車隊更是多達200多輛。

▲4月11日有一支俄軍車隊在烏克蘭基斯利夫卡出沒。（圖／翻攝自推特／@Maxar）

據CNN報導，從烏克蘭東部邊境可見，俄羅斯有數個軍事車隊正沿著Vilkhuvatka市附近的高速公路行駛，而位於頓巴斯地區附近的比洛庫拉基尼（Bilokurakyne）和基斯利夫卡（Kyslikva），也明顯多了許多軍車。

▲烏克蘭比洛庫拉基尼也有俄軍出沒。（圖／翻攝自推特／@Maxar）

另外，俄羅斯西部別爾哥羅德地區（Belgorod）農村地區索羅地（Soloti）和瓦盧伊基（Valuyki），通往烏克蘭邊境的一條主要高速公路上，也可以觀察到一些軍事部署。這些部署包含了數十輛裝甲車和運載支援及補給設備的軍車。

▲俄羅斯索羅地西部出現了新部署的俄軍部隊和戰車。（圖／翻攝自推特／@Maxar）

從衛星照可見，這些車隊出現在了索羅地西部的農田和農場，以及離烏克蘭邊境只有8公里的杜布羅夫卡（Dubrovka）、比里赫（Biriuch）和列昂諾夫卡（Leonovka）附近。

Maxar指出，俄軍新部署的車隊共有200多輛車，其中包括坦克、裝甲車，以及運載支援及補給設備的軍車。相關情況與數周前在基輔附近出現的俄軍戰車隊相似，猜測俄軍可能準備大舉進攻東部頓巴斯地區。