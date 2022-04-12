台南法拍會入帳2984萬元　七股區4筆土地及建物合併以951萬餘元拍定

▲行政執行署台南分署123聯合拍賣日，總計拍出土地、建物、汽車、機車、RIMOWA行李箱、光纖熔接機等，總計拍賣所得2984萬餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

法務部行政執行署台南分署配合行政執行署123聯合拍賣日，於12日下午3時起，在台南分署二樓拍賣室及一樓中庭登場，總計拍出土地14筆、地上建物1筆、移送機關承受1筆土地，另拍出4部汽車、2部機車、RIMOWA行李箱、光纖熔接機等，總計拍賣所得2984萬餘元。

12日聯合拍賣會拍賣最高價的標的物，分別是位於七股區4筆土地及一層建物，本次為第1次拍賣程序，4筆土地中有3筆是交通用地，合計面積為1110平方公尺，1筆是鄉村區丁種建築用地，面積為767平方公尺，合併底價為950萬元，經行政執行官開標後以951萬6666元拍出。

動產部分，以2016年Altis是本次拍賣最吸晴之物件，該車輛滯欠牌照稅及其違罰1萬201元、燃料費及其違罰1萬3333元、強制汽車責任保險法罰鍰5000元、交通罰鍰3萬9200元，合計6萬7734元，由於欠稅費不多且年份較新，引起4組應買人激烈喊價，在此起後落的加價聲後，最終由一位買家以27萬7000元將Altis帶回家。

台南分署表示，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署的官網及FB。