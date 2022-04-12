台南9-1！2人感染源不明　北部旅遊團2確診「124人採檢出爐」

▲0412台南防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



記者林悅、林冠吟／台南報導

指揮中心12日宣布台灣新增551例本土病例，再創近日新增確診新高，其中台南新增9例，不過台南市長黃偉哲指出，經確認後台南12日應為新增8例確診，5例為居隔期間陰轉陽，1例因與確診者接觸染疫，並有2人感染源尚需進一步調查釐清。

黃偉哲指出，新修正的數字為8例，是因為中央誤將案22816算為本土確診病例，經查發現該案為境外移入，其戶籍雖然在台南，但並非在台南確診；而新增的8例中，5例為居隔期間陰轉陽，相關傳播鏈為高雄雅閣會館傳播鏈再新增2人確診、花蓮奧斯卡餐廳+1、台北親友+2，另1人因與確診者接觸染疫，並有2人的感染源需進一步調查釐清。

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對此，衛生局長許以霖進一步解釋指出，花蓮奧斯卡餐廳傳播鏈中新增1人為案28814，是因被美語補習班外師傳染的學童，因此再傳染給家長，Ct值20.2，打過3劑疫苗，在11日居隔期間出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等現象，經採檢後確診。

在高雄雅閣會館傳播鏈中，新增2人確診，為28307與28519。其中案28307為案26782、27098與27099的家人，居隔期間陰轉陽，為未滿10歲兒童，因4月5日曾接觸高雄市個案25872，10日隔離期間出現發燒、咳嗽、有痰、流鼻水症狀，安排醫院採檢，11日PCR陽性確診，Ct值14.3；案28519為案27654的母親，30多歲女性，打過3劑疫苗，Ct值27.3。

台北親友傳播鏈中，案28306為七股區40多歲女性、案27112職場接觸者，11日居家隔離期間發燒，安排醫院採檢PCR陽性確診，Ct值21.1，並匡列32位相關接觸者；另名職場接觸者案28308，為新營區40多歲男性，曾搭乘台鐵區間車往返大橋、新營，同樣於11日居家隔離期間出現症狀，PCR陽性確診，Ct值14.6。

此外，案28646為南區30多歲男性，6日曾前往桃園，有桃園活動史，10日發燒，自行使用快篩結果呈現陽性，至醫院採檢，11日PCR陽性確診，Ct值11.6；另南區40多歲女性個案28647於10日出現發燒症狀，隔日自行使用快篩結果呈現陽性，至醫院採檢，PCR陽性確診，Ct值11.55，2人感染源均須進一步調查釐清。

另，案28815為佳里區20多歲女性，於4月8日至10日曾與高雄市個案28319、28320前往台東綠島；後因同行友人11日收到足跡重疊簡訊，故一同前往醫院採檢，PCR報告呈現陽性，Ct值25.9。

最後，台南先前曾有旅遊團旅遊，事後在126名團員中，卻爆出2名北部團員確診，衛生局也緊急對旅行團124人進行篩檢，所幸目前結果均為陰性，而相關在台南的6人也皆被匡列為居家隔離。