台南公布新版暫停實體課程標準　兼顧校園防疫與學習降低全校停課衝擊

▲台南市長黃偉哲，偕同教育局長鄭新輝，公布台南市新版暫停實體課程標準，兼顧校園防疫與學習降低全校停課衝擊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部修正「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情暫停實體課程實施標準」，台南市教育局隨即滾動修正現行實施標準，配合中央以「班」為停課單位，兼顧校園防疫、學習品質與降低全校停課衝擊下，12日在防疫記者會上，宣布新的「暫停實體課程標準」，目前已列為全校停課的學校，同時適用新標準進行檢討。

黃偉哲市長表示，面對國內疫情變化，台南市教育局及所屬學校皆超前部署，建立緊急應變機制並備妥線上教學資源，在衛生單位通知確診者足跡後，可隨即啟動應變處理機制，支援教師完成停課不停學準備，讓家長及學生安心。隨著中央防疫策略調整並修正暫停實體課程實施標準，南市也立即回應並提出新的停課方案，希望在維護師生安全的前提下，兼顧校園防疫、學習品質並降低全校停課對家長的影響。

教育局鄭新輝局長表示，現行台南市校園停課標準依照中央規定，學校有2名師生確診，即全校停課10日，對規模較大學校的衝擊性較高。為因應教育部新公布的暫停實體課程實施標準，教育局在與衛生局討論後，提出南市新版的暫停實體課程標準並自即日起適用，目前停課中的學校也會一體適用：(一) 學生同住家人經衛生單位「匡列」為密切接觸者(居家隔離者)，在篩檢結果未確認為陰性前，核予該生防疫假1日，並提供線上課程，經檢驗為陰性後，得返校上課。

(二) 班級內有1名師生經衛生單位「匡列」為居家隔離者，在篩檢結果未確認為陰性前，該班暫停實體授課1日，改為線上課程，經檢驗為陰性後，該班恢復實體授課。(三) 班級內有1名師生「確診」，該班暫停實體授課10日，且確診者曾接觸之班級、社團、搭乘交通車、同住宿舍…等人員之班級，在被匡列篩檢者結果未確認為陰性前，暫停實體授課2日，改為線上課程，經檢驗為陰性後，該班恢復實體授課。

(四)學校暫停實體授課期間，若有新增他班「確診」案例時，比照上述(三)之規定辦理。（五）學校有三分之一以上班級或全校達十班以上班級暫停實體授課10日，全校得暫停實體授課，改為線上課程，全體教職員工生應進行「自我健康監測」。

鄭新輝局長表示，台南市學校在停課不停學有相當完善的準備度，除了教育局資訊中心可調度支援的平板有5000臺、網路分享器700臺，無線網路sim卡6500片，可隨時因應學校需求，及時提供學生借用外，新課綱辦公室也組成線上教學諮詢團隊，隨時掌握與支援停課學校教務團隊的需求，提供老師線上教學諮詢服務，以確保各校停課不停學順利進行。

教育局表示，當學校發生確診案例時，第一時間會督導學校完成室內外環境消毒，並規劃班級導師對停課學生進行每日關懷個人自主健康狀況、課業輔導與需求等關懷服務機制，教育局也呼籲，停課期間師生除了配合學校作息進行遠距教學外，課後時間應儘可能家休息、避免外出，也避免到補習班或安親班，如果有身體不適，應立即就醫並向學校回報，也請家長協助做好防疫工作，守護自己，也守護學生安全。