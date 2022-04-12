　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南公布新版暫停實體課程標準　兼顧校園防疫與學習降低全校停課衝擊

▲台南市長黃偉哲12日公布台南市新增確診個案+8，5例係陰轉陽，另3例中有2例尚在疫調中，相關足跡已清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，偕同教育局長鄭新輝，公布台南市新版暫停實體課程標準，兼顧校園防疫與學習降低全校停課衝擊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部修正「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情暫停實體課程實施標準」，台南市教育局隨即滾動修正現行實施標準，配合中央以「班」為停課單位，兼顧校園防疫、學習品質與降低全校停課衝擊下，12日在防疫記者會上，宣布新的「暫停實體課程標準」，目前已列為全校停課的學校，同時適用新標準進行檢討。

▲台南市長黃偉哲12日公布台南市新增確診個案+8，5例係陰轉陽，另3例中有2例尚在疫調中，相關足跡已清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，面對國內疫情變化，台南市教育局及所屬學校皆超前部署，建立緊急應變機制並備妥線上教學資源，在衛生單位通知確診者足跡後，可隨即啟動應變處理機制，支援教師完成停課不停學準備，讓家長及學生安心。隨著中央防疫策略調整並修正暫停實體課程實施標準，南市也立即回應並提出新的停課方案，希望在維護師生安全的前提下，兼顧校園防疫、學習品質並降低全校停課對家長的影響。

教育局鄭新輝局長表示，現行台南市校園停課標準依照中央規定，學校有2名師生確診，即全校停課10日，對規模較大學校的衝擊性較高。為因應教育部新公布的暫停實體課程實施標準，教育局在與衛生局討論後，提出南市新版的暫停實體課程標準並自即日起適用，目前停課中的學校也會一體適用：(一) 學生同住家人經衛生單位「匡列」為密切接觸者(居家隔離者)，在篩檢結果未確認為陰性前，核予該生防疫假1日，並提供線上課程，經檢驗為陰性後，得返校上課。

▲台南市長黃偉哲12日公布台南市新增確診個案+8，5例係陰轉陽，另3例中有2例尚在疫調中，相關足跡已清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

(二) 班級內有1名師生經衛生單位「匡列」為居家隔離者，在篩檢結果未確認為陰性前，該班暫停實體授課1日，改為線上課程，經檢驗為陰性後，該班恢復實體授課。(三) 班級內有1名師生「確診」，該班暫停實體授課10日，且確診者曾接觸之班級、社團、搭乘交通車、同住宿舍…等人員之班級，在被匡列篩檢者結果未確認為陰性前，暫停實體授課2日，改為線上課程，經檢驗為陰性後，該班恢復實體授課。

(四)學校暫停實體授課期間，若有新增他班「確診」案例時，比照上述(三)之規定辦理。（五）學校有三分之一以上班級或全校達十班以上班級暫停實體授課10日，全校得暫停實體授課，改為線上課程，全體教職員工生應進行「自我健康監測」。

鄭新輝局長表示，台南市學校在停課不停學有相當完善的準備度，除了教育局資訊中心可調度支援的平板有5000臺、網路分享器700臺，無線網路sim卡6500片，可隨時因應學校需求，及時提供學生借用外，新課綱辦公室也組成線上教學諮詢團隊，隨時掌握與支援停課學校教務團隊的需求，提供老師線上教學諮詢服務，以確保各校停課不停學順利進行。

▲台南市長黃偉哲12日公布台南市新增確診個案+8，5例係陰轉陽，另3例中有2例尚在疫調中，相關足跡已清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，當學校發生確診案例時，第一時間會督導學校完成室內外環境消毒，並規劃班級導師對停課學生進行每日關懷個人自主健康狀況、課業輔導與需求等關懷服務機制，教育局也呼籲，停課期間師生除了配合學校作息進行遠距教學外，課後時間應儘可能家休息、避免外出，也避免到補習班或安親班，如果有身體不適，應立即就醫並向學校回報，也請家長協助做好防疫工作，守護自己，也守護學生安全。

►住「萬里白宮行館」爽玩，一家四口才3999元！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
OL酒醉失身！淫男同事裸睡到中午
新婚1個月！24歲外送員賺奶粉錢卻車禍亡
50嵐「最頂品項」曝光　鐵粉推爆：想接管子送到家
本土還沒到頂！前台大醫估「確診數破萬」可能性
美股還沒殺完！　專家警告：恐怖雲霄飛車才開始
宋少卿5度酒駕當庭認罪！遭求刑9個月不接受理由曝
停課標準太鬆遭轟！教育部說話了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中新增24處足跡曝　七期養生會館、高檔義料、好市多自助加油

大甲媽遶境期間食安擴大稽查　嘉縣163家742件產品全符合規定

紅鼻子病房送溫馨　伴病童度過病痛憂鬱

賞花兼打疫苗再送海芋　「芋見平安」桃園彩色海芋季登場

台南法拍會入帳2984萬元　七股區4筆土地及建物合併以951萬餘元拍定

桃園婦人負氣深夜離家想不開　桃警及時尋獲安撫化解危機

橫山書藝館首檔館際交流展　「藏珎：東亞書學的視域」登場

台南公布新版暫停實體課程標準　兼顧校園防疫與學習降低全校停課衝擊

喚起學習渴望和喜悅！全國戶外教育富里國中老師、團隊都獲獎

網路情人再出招「滙錢幫付醫藥費」　台東女匯14萬被攔阻

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

阿嬤喊吃飯！虎斑汪興奮衝刺　四腳離地「跑到飛」：我來了～

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

30歲前要存多少錢才合理？ 電商女秀存款！目標存2千萬

早餐被偷吃！2歲孫女崩潰大哭　2隻「壯碩嫌疑犯」躲陽台裝傻

台中新增24處足跡曝　七期養生會館、高檔義料、好市多自助加油

大甲媽遶境期間食安擴大稽查　嘉縣163家742件產品全符合規定

紅鼻子病房送溫馨　伴病童度過病痛憂鬱

賞花兼打疫苗再送海芋　「芋見平安」桃園彩色海芋季登場

台南法拍會入帳2984萬元　七股區4筆土地及建物合併以951萬餘元拍定

桃園婦人負氣深夜離家想不開　桃警及時尋獲安撫化解危機

橫山書藝館首檔館際交流展　「藏珎：東亞書學的視域」登場

台南公布新版暫停實體課程標準　兼顧校園防疫與學習降低全校停課衝擊

喚起學習渴望和喜悅！全國戶外教育富里國中老師、團隊都獲獎

網路情人再出招「滙錢幫付醫藥費」　台東女匯14萬被攔阻

台中新增24處足跡曝　七期養生會館、高檔義料、好市多自助加油

Rain結婚5年仍被「金泰希吃飯太美電到」　李孝利曝會為老公買絲襪

天空龍支援？王維中笑虧不期待　牛棚葉總跟緊緊「像保鑣」　

大甲媽遶境期間食安擴大稽查　嘉縣163家742件產品全符合規定

台股失守萬七！　金管會5點穩軍心：會回到基本面

紅鼻子病房送溫馨　伴病童度過病痛憂鬱

和碩證實「上海、昆山」iPhone組裝廠停工　恐衝擊蘋果供應鏈

賞花兼打疫苗再送海芋　「芋見平安」桃園彩色海芋季登場

郭昱晴怒告酸民結果出爐！　預告「還有重量級」：多位數求償

有「這6種眉相」超衰！命理師：中1個快就醫　個性極端犯大錯

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

地方熱門新聞

只憑一張內褲照　15萬臉友立馬神出鹿港闆娘

苗栗+1確診　頭份及竹南3足跡曝

桃園青埔里鄰重新劃分　影響孩童受教權

他公車開到一半竟跑下車卻獲讚賞

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

澎湖發現第4具韓船員遺體　身份待查

女童走失大哭　警安撫「看貓咪」帶回派出所

地虎堂主吳金虎　栽贓勞力士被偷

忘了在煮茶葉蛋民宅冒濃煙險釀災　

台南公布新版暫停實體課程標準

羅智強出發了　體驗桃園通勤族感受　

花蓮賞桐不必登高行遠　6人成團贈伴手禮

澎湖垃圾車火警　駕駛機警滅火

設單一窗口洽公　進彰府要帶打滿3劑小黃卡

更多熱門

相關新聞

疫情延燒18縣市、274所園校

疫情延燒18縣市、274所園校

本土新冠肺炎疫情持續升溫，今（12日）新增551例本土病例再創今年新高紀錄，各級學校確診個案也是連環爆，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，各級學校大增92例確診個案，其中包括88例本土案例、4例境外移入，而本土新增88例當中，又以國小單日新增33例最多。

每月每坪漲3萬！　九份子重劃區新案實登價站上4字頭

每月每坪漲3萬！　九份子重劃區新案實登價站上4字頭

家長批停課標準太鬆！教育部：學校想更嚴格「可研商」

家長批停課標準太鬆！教育部：學校想更嚴格「可研商」

花蓮+30累計160確診　外師疫調未吐實將開罰

花蓮+30累計160確診　外師疫調未吐實將開罰

黃偉哲表揚台南友善企業

黃偉哲表揚台南友善企業

關鍵字：

台南新版暫停實體課程標準校園防疫學習停課衝擊

讀者迴響

熱門新聞

19歲外甥被收留竟搞上舅媽　舅舅6槍轟頭斃了他

烏克蘭女被俄軍關25天　獲救發現9人懷孕

女星「走光片瘋傳」認了！

快訊／「本土狂燒+551」再創今年新高！另增112境外

《麻辣鮮師》胡凱欣宣布3度結婚！嫁32年前初戀

他約到「兒子老師」5小時戰3次！網勸危險

4家電是耗電巨獸　第1名每年多5千元

快訊／台中+26　2美國學校家人確診全校停課

社交距離APP取代實聯制！莊人祥曝2條件

樹林食品工廠氣爆！員工煮珍珠突然被炸死

一夜連7震！　最大規模5.2、最大震度3級

高中被叫醜八怪　爆乳美女12年後逆襲上表特板

即／高雄＋61再刷紀錄！海量足跡曝光

快訊／新北+162最新足跡　麥當勞、路易莎、好市多、自助餐、網咖

取消2人確診全校停課　最新修正草案曝

更多

最夯影音

更多
車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？
Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面