孫立方任國防部發言人首度亮相　昔曾赴美受訓模擬召開國際記者會

▲國防部新任發言人孫立方首度登場。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

國防部12日召開記者會，公布全民防衛動員署編纂的「全民國防手冊」，而這也是新任發言人孫立方首次登台亮相，他還改變以往西裝頭髮型，剃了一顆小平頭。孫立方過去從基層新聞官歷練起，曾赴美受訓還模擬召開國際記者會，而在青年日報社長任內，也向總統蔡英文當面解說，近年軍媒的各種突破表現與轉變。

政戰學校81年班的孫立方，從基層新聞官、軍聞記者開始歷練，曾任青年日報總編輯、社長等職務，後來轉任陸軍司令部公共事務組組長，一直被視為接棒發言人的熱門人選。

孫立方在青年日報社長任內，青年日報、軍聞社近年有諸多的改革工作，從影像、社群呈現都有大幅轉變，這也讓蔡英文「罕見」走訪位於中正紀念堂旁的文化營區，特別去為軍聞社、青年日報打氣，而當時就是由孫立方負責向總統解說，青年日報的各項業務與作業流程。

事實上，根據陸軍學術月刊，孫立方曾經赴美接受「公共事務軍官班」（Public Affairs Qualification Course, PAQC）的訓練，也就是國軍所謂軍聞、文宣工作的交流。

根據該文指出，該次訓練是由學員召開臨時記者會，以所學技巧，在短時間內完成準備，接受記者的提問；而孫立方是3名被選上台的學員中，唯一的國際軍官。