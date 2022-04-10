北港陣頭鬥毆15人交保！嚴防進香衝突　雲林檢警加派警力維安

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎下午從西螺大橋入境雲林，縣警局加派警力提高維安規格。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮昨日發生陣頭鬥毆事件，雲林檢警隨即成立專案小組，連夜帶回涉案16人由雲林地檢署檢察官複訊後一人無保請回，其他以3至10萬元不等金額交保，再因大甲媽遶境隊伍今日進入雲林縣境，雲林地檢署檢察長洪家原召集檢警開專責會議，加派警力提高維安規格。

▲雲林地檢署檢察長洪家原今日召集檢警開專責會議，加派警力提高維安規格。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署檢察長洪家原說明，昨日陣頭鬥毆事件經檢討後，由各分局盤點轄區各宮廟遶境及進香活動，其路線流程及各帶隊人員名單與交通工具，做好警民互動，並請各宮廟建立聯繫窗口，警力事先了解各監視錄影設備及角度，盤查有利位置，以利及時壓制。

▲昨日陣頭鬥毆事件，涉案16人由雲林地檢署檢察官複訊後一人無保請回，其他以3至10萬元不等金額交保。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

洪家原指出，轄區內6警分局分由3名主任率專責檢察官專管，必要時，檢察官將進駐轄區分局及重點派出所即時諮詢與處置，各隊警力除落實即時通報，發生突發狀況時即啟動即時快打壓制、專案列管並專案報請指揮，迅速傳拘相關人，對惡性重大者或有反覆實施之虞者聲請羈押，避免案件再度發生。

洪家原最後強調，雲林縣檢警對聚眾鬥毆零容忍，檢方全力捍衛警察依法執行公權力，不法之徒切莫利用廟會、遶境等宗教活動任意滋事，違法者必從嚴究辦，為確保大甲媽宗教活動順利進行，專責會議提高勤務規格，以有效控制衝突現場。

▲今日大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎於西螺大橋進入雲林轄境，警力現場戒備均專注觀察各陣頭人員動向。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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