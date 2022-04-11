搶轎統促黨主委夫妻「上銬現身」地檢複訊　傳喚不到冷回：請假

記者唐詠絮、林彥臣／彰化報導

日前在大甲媽祖經過彰化時，涉嫌搶轎與警方爆發衝突的「統促黨」主委夫妻，「嬴政黨部」榮譽主委、「地虎堂」主吳金虎，以及吳金虎的妻子「嬴政黨部」主委李家葳，11日晚間現身彰化地檢署，夫妻兩人皆被警方上銬，帶進地檢署複訊。

▲統促黨「嬴政黨部」主委李家葳上銬現身地檢署。（圖／記者唐詠絮攝）

▲「嬴政黨部」榮譽主委、「地虎堂」堂主吳金虎也同樣被上銬。（圖／記者唐詠絮攝）



吳金虎、李家葳現身時，模樣老神在在，被記者問到為何傳喚未到？吳金虎冷回一句，「有請假啊，是檢警沒看到請假單」。

統促黨總裁張安樂針對「搶轎」爭議發布的新聞稿指出，統促黨榮譽主委吳金虎從彰化民生地下道迎接媽祖鑾轎已十餘年，事發當天，吳主委在管制區內已與顏清標董事長完成接轎儀式，準備離開管制區再交接給身著唐裝的張安樂，卻被誣指「搶轎」，「本來就是自家人，何需搶轎？真是天大的笑話！」

▲張安樂在吳金虎、李家葳的陪同下到嘉義新港奉天宮。（圖／記者翁伊森攝）



新聞稿也指出，當天爭執點根本不在搶轎，而是一件政黨背心。當統促黨主委李家葳正要恭迎鑾轎時，警察卻要求李脫下身上的統促黨背心，因受嚴詞拒絕，警方隨即針對李家葳採取強力驅散行動。頓時，辣椒水、電擊棒、警棍齊飛，才會爆發衝突，還導致李家葳三名子女為護母受傷，兒子也被當現行犯逮捕。

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