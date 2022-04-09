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快訊／荒唐男趁陣頭大亂鬥開走警車　「竟為這原因」下場曝光

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港武德宮前廣場今日下午14時許發生進香陣頭人員因放鞭炮不慎，來自彰化、嘉義雙方陣頭發生口角爆發肢體衝突，警方獲報後立即到場將雙方隔開，仍造成2人受傷送醫，警方調解過程中，警車突然遭一名何姓男子駕駛行至廣場中央，北港警分局晚間將男子傳喚到案，訊後移送雲林地檢署，裁定無保候傳。

▲前往北港武德宮進香的兩團陣頭，因燃放鞭炮不慎引燃至另一方鑾轎繡彩，致兩方人員口角後爆發肢體衝突。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲何姓男子逕自駕駛警車疾速開進廣場，下車時所有人都傻眼，開車的怎麼不是警察。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警分局長蔡培元說明，今日發生鬥毆案件，經查係彰化、嘉義廟宇陣頭，起因為一方燃放鞭炮，不慎引燃至另一方鑾轎繡彩，致兩方人員口角後爆發肢體衝突，本分局獲報後，立即派遣快打部隊到場隔開並制止事件擴大，已調閱監視器確定渉案人員身分，並報請雲林地方檢察署檢察官指揮偵辦，逐一將涉案人員帶案調查。

▲前往北港武德宮進香的兩團陣頭，因燃放鞭炮不慎引燃至另一方鑾轎繡彩，致兩方人員口角後爆發肢體衝突。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲前往北港武德宮進香的兩團陣頭，因燃放鞭炮不慎引燃至另一方鑾轎繡彩，致兩方人員口角後爆發肢體衝突。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

現場一名身穿紫色衣服何姓男子，駕駛警車進入武德宮廣場，何男到案說明供稱，自己並非參與鬥毆之雙方陣營人員，只是在現場之香客，適見北港警察人員進入武德宮廣場壓制暴亂場面，基於善意方將停放在廣場外之警車駛進廣場，意欲藉以隔開雙方信眾以平息紛爭，警方訊後移送雲林地檢署，經檢察官蔡少勲複訊，無保請回。

▲今日下午北港武德宮前發生陣頭大亂鬥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲偷開警車的紫衣男子未戴口罩，遭警方依傳染病防治法開出一張告發單。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警分局表示，何姓男子因未戴口罩，已依傳染病防治法告發函送相關單位裁罰；集體鬥毆部分經調閱監錄影像釐清案發現場，廣場上香客與信徒約200人，而實際參與鬥毆人數約10至20人，北港警分局將連夜傳喚或報請檢察官核發拘票將涉案人員帶案調查釐清案情。

▲前往北港武德宮進香的兩團陣頭，因燃放鞭炮不慎引燃至另一方鑾轎繡彩，致兩方人員口角後爆發肢體衝突。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雙方陣頭口角衝突財神廟前上演全武行，隨手持紙箱、器具互丟。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲前往北港武德宮進香的兩團陣頭，因燃放鞭炮不慎引燃至另一方鑾轎繡彩，致兩方人員口角後爆發肢體衝突。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲支援警力未到前，陣頭人員完全不聽警方勸阻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲前往北港武德宮進香的兩團陣頭，因燃放鞭炮不慎引燃至另一方鑾轎繡彩，致兩方人員口角後爆發肢體衝突。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一輛白色賓士開進廣場疑似試圖隔開人群，卻仍遭人持棍棒狠砸車窗擊擋風玻璃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►聽Podcast #我在案發現場


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