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幫居檢女友送餐！台中男大生「隔紗窗交流」確診　衛生局要罰20萬

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名20多歲的亞洲大學林姓男學生（案27648），在楊姓女友（案27206）居家隔離期間3度送餐，兩人隔著紗窗見面，脫口罩陪伴吃飯聊天，因此確診。對此，台中市府表示，由於楊女違反居家檢疫規定，將依法重罰20萬元。

▲澤巨蜥出現在網友自家紗窗上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲亞洲男大生幫女友送窗，未戴口罩隔著紗窗聊天而確診。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

台中市府11日於防疫記者會公布新增15名確診個案，其中楊姓女子4月5日從國外入境後進行居家檢疫，直到8日感覺身體不舒服，9日被衛生局安排採見後，驗出PCR陽性確診，Ct值15.36。

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然而，林姓男大生5日、6日、8日都有幫楊女送餐，楊女也未戴口罩取餐，兩人隔著紗窗聊天、用餐，直到楊女吃完林男才離開；此外，林男未曾接種過任何一劑COVID-19疫苗，最終因接觸過楊女而確診。

台中市衛生局立刻將兩人居隔、匡列2人，並公布林男的足跡，包括健身工廠精明廠、全聯福利中心太平中平店、亞洲大學。

台中市民政局長吳世瑋表示，由於楊女行為違反傳染病防治法第 58 條第一項第四款規定，與訪客從事近距離或群聚型之活動，已具感染他人風險之行為，依法開罰 20 萬元罰鍰，並提醒自國外入境者，應確實依照中央流行疫情指揮中心規定落實防疫規定，保護自己與家人朋友。

▼男大生足跡如下。（圖／台中市政府提供）

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

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