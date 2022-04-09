快訊／武德宮前大亂鬥「偷開警車衝人群」　荒唐紫衣男到案

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港鎮武德宮前今日下午發生陣頭200人大亂鬥，整個廣場竟衍生出多處戰場，造成2人受傷，現場除了徒手打架、棍棒滿天飛，甚至還有男子趁亂偷開著警方快打部隊的警車衝入廣場，除了現場民眾震驚外，現場警員更是顏面掃地。對此，北港警分局稍早公開說明，該名開車男子已經到案。

▲廣場衝進一輛警車，從駕駛座下車的人身穿紫色衣服、沒戴口罩，不是警察讓全場傻眼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警分局副分局長吳柏源說明，北港警分局今日14時25分獲報被港武德宮前廣場發生打架事件，隨即派員到場處理，經查明，涉案雙方是因進香入廟時一方燃放鞭炮不慎引燃另一方的鑾轎繡彩，一言不合發生口角，導致雙方鬥毆，有2人受傷送醫，北港警分局正勘查監視器釐清相關涉案人員依法究辦。

▲肆意開警車的男子下車後走到警車後方，兩名員警隨即靠近。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警方共派出逾15名警力到場，而針對身穿紫色衣服逕自開警車衝進廣場的男子，已傳喚到案，其開車動機正在調查釐清中，同時也會一併了解執勤員警下車時是否有拔鑰匙，將在調查釐清後究責相關人員疏失責任，並加強執勤時的應變，避免類似情況再次發生。

警方進一步表示，身穿紫衣男的何姓男子，初步從畫面判斷，可能是純粹想將口角雙方隔開，沒有要開走或是撞人意圖。針對刑責部分，雲林地檢署主任檢察官吳文城表示，從影片跡證顯示，其並無具體犯意，這樣不至於構成刑責，但不排除違反社會秩序維護法。

北港武德宮秘書長蘇建華表示，信徒都是很開心來到武德宮向武財公謁祖進香，恰巧今天好日子，執事人員與工作人員比較多，現場吵雜講話較大聲，因為其中一方燃放鞭炮不慎破壞另一方鑾轎繡彩，引起口角糾紛，感謝警方獲報後急速趕抵現場，未來希望前來的友宮到武德宮參香，遵守武德宮志工人員引導及規矩，讓大家進香都圓滿進行。

▲今日北港武德宮前發生陣頭群體鬥毆，縣長張麗善也在臉書發文譴責暴力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善也在臉書表示，無論發生衝突的原因為何，這樣無視現場民眾安全、破壞治安的行為，我給予最嚴厲的譴責，也要求警方，絕不能姑息，一定要依法究辦。

▲今日北港武德宮前發生陣頭群體鬥毆，一群人徒手打人推擠，場面混亂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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