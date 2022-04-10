北港武德宮前陣頭鬥毆　警連夜逮15人移送！大甲媽入境將加強維安

記者蔡佩旻／雲林報導

北港武德宮前昨(9)日因進香活動聚集香客及陣頭數百人熱鬧滾滾，14時許卻發生兩營陣頭因燃炮不慎引起口角，進而爆發群體之起衝突，造成兩人受傷送醫，一名嘉義香客甚至擅自偷開警車進入廣場中央。雲林縣警局組成專案小組昨深夜拘提涉案者15人到案，未到案數人亦積極查緝中，開警車男子依妨害公務罪嫌送辦。

▲昨日被港武德宮前陣頭鬥毆，警方連夜逮回15人移送法辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港武德宮兩營陣頭數十人鬥毆全武行，期間發生民眾開警車衝進鬥毆現場，引起社會關注，雲林縣警察局今（10）日召開記者會說明，局長李謀旺案發後立即統籌調派刑事警察大隊及北港分局組成專案小組，並報請雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮偵辦，業已申請拘票分別於嘉義市、彰化縣等地，連夜拘提涉案人員計15人到案，其餘涉案者積極查緝中，並查扣旗桿、白色賓士轎車等犯案工具。

▲昨日被港武德宮前陣頭鬥毆，警方連夜逮回15人依違反刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

其中偷開警車何姓男子雖辯稱係協助警方隔離雙方，惟本局為查明真相釐清動機，仍依違反刑法妨害公務罪嫌送辦。

一度出開進人群卻遭狠砸的白色賓士轎車，駕駛江姓男子因衝撞他人犯行，不無涉有殺人罪嫌；另其他在場參與聚眾鬥毆滋事及助勢者均依違反刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌移送雲林地檢署偵辦，並建請羈押相關主嫌，依法嚴懲以遏止鬥毆事件。

▲擅自將警車開進廣場中央的何姓男子，依違反刑法妨害公務罪嫌送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另，適逢一年一度「大甲媽遶境」盛事，媽祖神轎即將於4月10日傍晚由西螺大橋南下進入雲林縣轄區，局長李謀旺將於今日下午召集各分局長及刑警大隊長等一級主管，以防範「保境佑民」之廟會活動變質及強化大甲媽「遶境祈福」之安維勤務，召開專案會議。

會中將要求各分局應事先掌握轄內各宮廟、陣頭之成員名冊與參香時段，並告戒、約制不得有脫序行為。針對任何不法行為，本局將以強勢作為，嚴正執法，絕不容許滋事分子，趁廟會活動破壞社會秩序。

▲白色賓士開進人群中，遭狠砸才退出廣場，江姓駕駛遭移送法辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昨日鬥毆事件不少人掛彩，2人送醫治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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