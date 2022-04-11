全台「增14校停課」累計237所！　學生確診+65人破2085例

▲建中今證實有一名學生確診，該生就讀班級和所屬社團全停課至4月18日。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許展溢／台北報導

國內本土確診今（11日）增加439例，教育部統計至今下午5點30分，各級學校學生確診數較昨天新增65人，總數破2085例，全台又新增14所學校停課，累計237所，其中大專校院總數多16例、高中12人、國中6人、國小22人和幼兒園9人。

教育部說明，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至今下午3時止，統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣計18縣市、237所園校（含幼兒園38所、國小92校、國中30校、高級中等學校37校、大專校院40校），採全校或部分班級停課（含線上教學）。

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▲4月11日全台學生確診總數。（圖／教育部提供）

最新停課資訊包括，北市建國中學有1名學生確診，該學生的班級和社團停課，改線上至4月18日；雲林縣北港高中今公告「全校停課延長至4月18日」；花蓮女中原有1生確診，感染源不明，因此該班昨宣布停課，但昨深夜再傳1人確診，緊急宣布全校停課至25日；東華附小、明義國小今也公告全校預防性停課。

此外，桃園市國立體育大學有確診者，昨宣布全校停課12天，4月23日復課；新興高中全校停課10天；啟英高中確診者該班級停課10天、其餘師生停課7天。台北藝術大學10日接獲通知兩名學生確診，今起至4月20日所有課程採遠距教學。