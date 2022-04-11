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不斷更新／國立體大新增確診者「停課12天」　全台已223校停課

▲▼台中市政府已完成新社高中清消作業。（圖／台中市政府提供）

▲疫情延燒進入校園。（圖／台中市政府提供）

生活中心／台北報導

國內已連續10天本土確診超過100例，教育部統計至昨（10）下午5點30分，各級學校學生確診數較昨天新增90人，總數破2020例，以大專校院增42人最多，全台共有223所學校停課。教育部指出，各級校院昨增加90例確診，共2020例，其中，大專校院總數多42例、高中6人、國中7人、國小31人和幼兒園4人。

教育部進一步說明，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至今下午3點止，統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣計18縣市、223所園校（含幼兒園33所、國小83校、國中28校、高級中等學校32校、大專校院47校），採全校或部分班級停課（含線上教學）。

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最新停課資訊包括，桃園市國立體育大學有確診者，全校停課12天，4月23日復課；新生醫專1名學生再出現確診案例，全校停課9天，4月18日復課；實踐大學台北校區有三名學生確診，一名為推廣教育部學員、兩人是進修學制班同學，目前已加強環境清消，並停止實體授課，改採線上教學至4月18日。台南安南國中9日新增1名學生確診，該班級停課10天、全校停課2天清消，昨校內又再增一名老師確診，校方宣布即刻起停課至4月18日。

《ETtoday新聞雲》整理各縣市停課資訊，由於部分縣市未公布詳細停課學校名單，目前已知停課資訊不斷更新如下：

【基隆市】

經國管理暨健康學院

校內有3名學生確診，全校遠距教學至4月10日。7日再宣布遠距延長至17日。

崇右影藝科技大學

因2名學生確診，原宣布從3月31日到4月10日全面啟動遠距教學，3日再增14例確診，停課延長至4月17日。

南榮國中

因有1名學生確診，校方在官網公告，確診個案班級停課10天（自3月30日起至4月8日），4月11日復課。

碇內國小

有兩位學童因家長在職場被感染而確診，因此依規定停課，全校4/1到4/10改為線上教學，4/11恢復正常上課。

二信中學

3月26日有學生確診後，全校停課至4月5日；但首批被匡列師生解隔離時有5人陰轉陽，高職部有2班持續停課。

海洋大學

因校內有確診者，校方宣布3月29日起全校課程(含體育課)採用同步或非同步遠距教學至4月10日。校方7日再公告遠距教學延長至17日。

▲▼基隆海洋大學擴大採檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆海洋大學擴大採檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

【台北市】

銘傳大學（台北校區）

2名學生確診，校方宣布即日起至4月16日調整為遠距教學。

幸安國小

1名學生確診，該班至4月17日， 4月18日復課。

私立復興中學幼兒園

1名學童確診，校方宣布共計10個班、300名學童4月17日前停止到校，全數改為線上教學。

台北科技大學

8日晚間獲知有第2位同學確診。校方依據教育部規定，宣布8日起至13日止，全校師生停止實體上課，一律改採遠距教學。

麗山國小

5名學生確診，校園已於5日完成消毒，全校也停課至4月10日。

台北護理健康大學

校方7日公告，因再新增2名確診，累積3名學生確診，全校課程改為遠距教學，並延長實施至13日。

金華國中

1名教師確診，校方證實採取預防性停課，一共4個班級的學生、辦公室教師6日起暫停到校，改採線上教學。

台灣師範大學

台師大6日證實有一名碩士生確診，7日晚間宣布校內疑似出現第二例確診，目前仍在疫調中，並非住宿生，也未參加體育表演會等校內大型活動，校園內已緊急完成全面清消，依照政府防疫規定，為降低群聚風險，維護師生健康，所有課程自4月8日起至4月17日止全面改為遠距教學。

關渡國小：

至少2名學生確診，全校停課至4月11日，預計4月12日復課。

東吳大學

東吳大學公告累計2名學生確診，且感染源不同，學校表示全校將改成線上上課，所有學制課程自4/7(四)至4/16(六)止，師生停止至校實體上課，全校改採線上教學，停課不停學。

台北市立大學

台北市立大學天母校區有一名學生確診，已匡列45名師生隔離，校方也採取高標準，4月6到8日全校採取遠距教學，預計4月11日恢復實體授課。校方7日再公布因應疫情升溫，11日到17日維持遠距教學。

台北商業大學

台北商業大學3月29日曾公布該校體育室主任確診，北商大3月31日宣布，為避免連假過後易發生感染之高風險，該校採取預防性措施，從4月7日至4月10日全校各學制學生無須到校，全面採預防性遠距教學。校方8日公布持續實施預防性遠距教學至17日。

中國科技大學

原先有1名生確診，相關班級改遠距上課到4月10日；5日深夜接獲又有另一名學生確診，因此從7日起到17日為止，全校（含台北與新竹校區）改採遠距教學。

世新大學

2名學生確診，全面停止學生到校上課10天，原公告所有課程在4月11日前，一律改為線上教學；6日因再有學生確診，校方表示為近日疫情發展因應所需，持續遠距教學至4月17日止，自4月18日起恢復到校上課。

南港高工

2個班共11名學生、2名老師確診，並全校停止實體上課至11日，自12日起復課。

◎文化大學：

文化大學宣布，1學生主動通報確診，自即日起至4月16日止，校本部暫停實體授課一週、所有課程改採遠距教學。

校方已主動通報防疫指揮中心並立即進行相關疫調。學校已同步進行校區徹底清潔消毒，請不要在上述時間進入校園。

4月18日至23日為期中考週，經決議照常舉行、由授課教師自行調整考試方式。

4月11日休退學學生退2/3學雜費截止日，順延一周至4月18日止。

【新北市】

板橋區某國中

昨天接獲通知有學生確診，8日起全校停課至11日，採取線上教學。

明志科技大學

因應當前疫情嚴峻，經學校防疫會議決議，自7日起至4月17日（日）止，全校各學制課程皆調整為線上遠距授課。

醒吾科技大學

2位學生確診，校方6日在網站公告，中午起先預防性停課，7日起到15日全校課程（含進修學制）採取遠距教學課程。

景文科技大學

6日上午一名學生確診，學校決定4月7日至4月11日全校實施遠距教學，4月12日恢復實體上課。

東南科技大學

校方宣布，4月7日至10日，全校各學制課程採線上遠距教學方式進行。

台灣藝術大學

有師生確診，自4月2日中午12時至4月17日止全校全面線上授課。表演、實作等課程若需彈性調整授課者，得採其他替代方案或延後授課方式進行。

台北大學

有1名學生染疫，校方宣布全校實施預防性線上授課至4月10日，台北校區進修推廣部進修課程比照辦理。

輔仁大學

校方2日接獲地方衛生所通知出現確診個案，決議自2日至11日止，所有課程暫停到校實體上課，本段期間各課程依教師安排採彈性遠距線上方式進行。校方8日再公告，為因應近日全國各地確診個案大量暴增，實施預防性積極作為，暫停到校實體上課延長至4月17日止。

三峽區某國小、國中、高中

一名體育老師確診，延燒同區3間學校，預計停課10天，4月11日復課。

光復國小

有確診個案，2日起停課10天，4月12日復課。

中和區某國小暨幼兒園

有確診個案，2日起停課10天，4月12日復課。

新莊區某國中、土城區某高中、永和區某高中、土城區某國小、土城區某幼兒園、永和區某國中、永和區某國小、新莊區某國小、瑞芳區某幼兒園

各有一名學生確診，該班級停課10天，改線上教學。

◎新店耕莘專校

新店耕莘專校傳生確診，校方官網公告，因應新店校區疫情緊繃，即日起至4月18日，共10天停止到校上課。

海山國小

有1名學生確診，該校3月31日上午宣布，該班級從3月31日起到4月10日停課，預計於4月11日復課。

▲▼海山國小有1名學生確診，該校今（31日）上午宣布，該班級從今起到4月10日停課，預計於4月11日復課，並針對師生及相關人員匡列採檢。（圖／記者許靖騏攝）

▲海山國小有1名學生確診，該班級到4月10日停課。（圖／記者許靖騏攝）

【桃園市】

◎桃園市教育局在7日深夜約11點新增6所學校與安親班停課，其中包括青埔國中尚品補習班青園國小大成國小建文夏恩安親班龍華科大，停課7至11天不等，其中青園國小為預防性停課7天。

楓樹國小

9日一名小六女學童出現發燒症狀，自行到醫院採檢確診。校方10日宣布全校停課7天

南勢國小

8日傳出有學童確診，校方緊急發布停課公告，今全校學生中午放學，並自即日起停課7日，預計15日復課。

中原大學

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。校方8日再公告，考量近期疫情嚴峻，為避免群聚增加染疫風險，實施預防性停課—全校停止實體授課改線上教學至4月17日，各項實體群聚型活動及集會亦暫停舉辦至4月17日。

仁和國小（含附設幼兒園）

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

新坡國小（含附設幼兒園）

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

中壢高商

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。

私立衛理幼兒園

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

私立仁和美語短期補習班(長頸鹿美語)：

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

私立大英美語文理短期補習班(芝麻街美語)

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

瑞豐國小（含附設幼兒園）

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。

私立英格斯堡美語數學文理短期補習班

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

壽山高中

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。

龜山國中及光峰非營利幼兒園：

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。

開南大學

確診者選修課班級師生停課17日(4/2~4/18，4/19復課)，其餘班級維持正常上課。
成功工商

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。

經國國中及經國非營利幼兒園

確診者該班級停課10天(4/4～4/13，4/14復課)，其餘師生停課7天(4/4～4/10，4/11復課)。

私立勤益文理短期補習班：

停課10天(4/3～4/12，4/13復課)。

私立布蘭達美語文理短期補習班：

停課10天(4/4～4/13，4/14復課)。

華美珠心算語文短期補習班

停課10天(4/2～4/11，4/12復課)。

健行科技大學

確診者該班級停課10日(4/2~4/11，4/12復課)，自主健康管理者改採線上教學，其他班級維持正常上課。

經國非營利幼兒園大有分班

停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。

中埔國小

確診者該班級停課10天(4/7-4/16，4/17復課)，其餘師生停課7天(4/7~4/13，4/14復課)。

萬能科技大學：

全校停課10天(4/9~4/18，4/19復課)

青埔國中：

確診者該班級停課10天（4/8-4/17，4/18復課）
其餘師生停課7天（4/8-4/14，4/15復課）

私立向品語文文理短期補習班中壢新生分班

停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

青園國小

全校預防性停課7天（4/8-4/14，4/15復課）

大成國小

確診者該班級停課10天（4/8-4/17，4/18復課）
其餘師生停課7天（4/8-4/14，4/15復課）

私立建文兒童課後照顧服務中心

停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

龍華科大

全校停課11天（4/7~4/17，4/18復課）
註：因適逢假日故延長為11天

新生醫專

新增1名學生確診，全校停課9天，4月18日復課。

國立體育大學

有新增確診，全校停課12天，4月23日復課。

▲▼桃園市府校園環境清消。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲桃園市府針對校園環境清消。（圖／記者楊淑媛翻攝）

【新竹市】

關東國小

有一名學童確診，學校停課至4/10。

新科國中

一名教師確診，於4月6日起停課，4月18日復課。

康橋小學

有確診者，於4月6日起停課，4月18日復課。

【新竹縣】

◎十興國小：

有2名學童確診，全校停課10天至4月11日。

◎橡樹補習班：

有2名外籍教師確診，停課10天到4月11日。

◎興隆國小：

有1名學生確診，這名學生所就讀班級從4月2日至4月11日停課共10天，其餘班級8日預防性停課1天。

仰德高中

有3名學生確診，全校即日起停課至4月11日。

◎成功國中：

新竹縣衛生局今天(9日)下午獲報，成功國中一名學生確診(預計中央列入明天確診案號)，教育局通報學校該班級停課10天。

衛生局經與中央流行疫情指揮中心討論，針對最高風險該班級師生與課後補習班師生匡列居家隔離，並立即安排PCR採檢，若出現第2例確診，則會馬上安排全校PCR採檢。
 

【苗栗縣】

某國小

苗栗縣政府7日晚間公布，某國小三年級男童因與外縣市被通知採檢親戚有接觸史，且出現症狀，由家長帶往醫院採檢PCR陽性確診，就讀班級和安親班級停課10天。

【台中市】

亞洲大學

台中亞洲大學昨日（10日）有學生在網路PO文聲稱校內有學生確診。校方表示，的確有一名學生經醫院PCR採檢為陽性，由於該生8日曾到校上課，同班級學生已被通知11日起先改採遠距離上課。

新社高中

台中市政府8日表示，國中部2名學生確診，校方緊急停課14天，改採線上教學。

新社國小、新社幼兒園

新社高中確診2名學生尚有3名弟妹，分別就讀於新社國小及新社幼兒園，雖目前3名學(幼)童PCR檢測結果為陰性，為求慎重，市府已要求兩校8日進行預防性停課1天，後續視情形恢復上課。

逢甲大學

1名學生確診，確診學生所屬系所6日起至9日採線上教學。

【雲林縣】

維多利亞雙語中小學

預防性停課10天至4月17日。

揚子中學

預防性停課10天至4月17日。

【嘉義市】

嘉北國小

3位學生PCR篩檢陽性（中央尚未編列案號），預防性停課10天至4月18日。

【台南市】

成功大學

校方8日宣布，因應確診者到本校圖書館，期間與確診者足跡重疊之人數眾多，為有效阻止傳播鏈並滿足學習不中斷之需求，實施課程全面線上教學。另請教職員工生盡量避免跨縣市移動及參加大型活動。實施期間自4月8日中午 12：00 起至4月17日。

長榮大學

校方8日公告，已有3位學生確診，故該校延長遠距線上教學至111年4月17日（日）止。

◎勝利國小：
有學生與確診者足跡重疊需進行居家隔離，今天（7日）全校停課一天進行環境清消，該班級預防性停課二天（7日、8日），學校將實施線上教學課程，停課不停學。9日全校恢復正常上課，該班級11日正常上課。課後社團、課後照顧班、課後英語班今日暫停，8日恢復正常上課。

◎開元小學：

台南市北區開元小學1名學生確診，校方宣布，該班級停課 10 日「停課日期為 4/09(六)～4/18(一)，復課日4/19(二)」

自即日起校園禁止對外開放，學校將於 4/9(六)15:00 進行全校性校園環境清消。

【高雄市】

青山國小

校方公告因應疫情之故，自4/6~11預防性停課，4/12復課。

高雄科技大學

高科大6日公佈預防性措施，4月10日前全校採取線上學習模式，並同步啟動分流辦公。

◎高師大附小

高雄市3月31日宣布新增2位國小生確診，該國小因同校出現2名確診個案，依規定全校停課10天。

四維國小

高雄市苓雅區四維國小因配合高雄市防疫政策，9日深夜宣布，即日至18日停課，並於19日復課

【屏東縣】

美和科技大學

因應本土疫情日趨嚴峻採取預防性措施，採遠距教學至4月8日止，校外班至4月10日止。

屏東大學

該校120人參加台灣祭，3日公告4日起遠距教學至4月10日。

大仁科技大學

即日起全校採取遠距教學至10日。

▲ 台灣祭會場擠滿人潮。（圖／記者陳崑福攝）

▲ 台灣祭會場擠滿人潮。（圖／記者陳崑福攝）

【宜蘭縣】

凱旋國小

外聘教師和學童均確診，全校停課10天，4月11日恢復上課。

新生國小

新生國小因有低年級學童確診，全校停課10天，4月11日恢復上課。

山國小

2名學生確診，全校停課至10日，11日復課。

光復國小

2名學生確診，全校停課10天，11日復課。

中山國小

累計2學童確診，全校停課10天，12日復課。

羅東國中

2名代課教師確診，該校宣布3月31日起預防性停課10天，11日復課。

黎明國小

有1名學生確診，個案學生就讀班級停課至11日復課。

宜蘭高中

有1名學生確診，個案學生就讀班級停課至11日復課。

聖母護專

宜蘭聖母護專有學生確診，校方緊急公告停課兩周。

【花蓮縣】

花蓮女中

10日深夜增1人確診，校方在學校網站緊急宣布，全校自11日起停課14天，直到25日才恢復返校上課。

東華大學

校方6日公告，接獲地方衛生單位通知出現確診個案，自4月6日至16日止暫停到校實體上課，一律採線上遠距教學方式進行授課；並依疫情發展滾動式調整防疫措施。

慈濟大學

3月31日晚間宣布有教師確診，1日進行清消、職員改採居家上班，學生也開始遠距離教學，時間至4月10日。校方6日宣布，因再增1位教師、2位學生確診，遠距延長至17日。

▲▼花蓮慈濟大學全校課程改採線上授課，整個校園空空蕩蕩。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲花蓮慈濟大學。（圖／慈濟大學提供）

【台東縣】

永安國小

台東縣宣布，案23265的小孩於3月30日下午3時緊急通知確診，其就讀的永安國小緊急停課至4月8日。

台東大學

因應本土疫情日趨嚴峻採取預防性措施，採遠距教學至4月7日至10日採遠距教學，11日恢復實體課程。

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