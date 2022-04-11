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文大2學生確診　校方：全校遠距教學延至4／24「部分住宿生居隔」

文化大學校園。(圖／記者陳睿中攝)

▲文化大學校園。（圖／資料照片）

文／中央社

中國文化大學今天表示，校內已累計2名學生染疫，全校（含推廣部）所有課程改採遠距教學至24日，另有部分大雅館住宿生將進行居家隔離至20日。

中國文化大學9日發布訊息，1名學生因身體不適就醫，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後主動通報校方，校本部（不含推廣部）暫停實體授課1週，所有課程（含校本部在大新、大夏等館上課課程）即日起改採遠距教學至4月17日。

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文化大學今天於網站公布最新防疫訊息，校方於昨晚接獲第2名學生確診通知，目前校內已有2名學生確診，經行政會議決議，全校（含推廣部）暫停實體授課2週，所有課程自即日起採取遠距教學至24日，學校已同步進行校區徹底清潔消毒。

文大指出，即日起至4月20日（實際時間以隔離通知書記載為準），部分大雅館住宿生將進行居家隔離，在等待衛生單位轉移期間，學校將負責統一送餐並進行關懷，目前仍住宿於校內宿舍的學生，離開寢室需全程配戴口罩，勿跨區、跨樓層使用衛浴。

4月18日至23日原為文化大學期中考週，文大提到，將彈性延長至30日，並由授課教師自行調整考試方式；學校預定4月25日恢復實體授課，疫情如有變化將隨時進行調整。

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