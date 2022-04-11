停課標準鬆綁！陳時中：教育部已有初步方案「近日會公布」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

本土疫情連續多日飆破400例，全台已有223所學校宣布停課，有媒體在今（11日）例行記者會詢問，因為停課學校越來越多導致家長快受不了，停課標準何時會公布？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有關停課標準教育部基本方案已經有一個初步方案，近日就會公布。

陳時中表示，有關停課標準教育部基本方案已經有一個初步方案，現在最後還在跟各個地方政府溝通，近日就會公布。教育部次長蔡清華也在稍早表示，教育部將會和指揮中心討論，依病毒特性及區域情形研議將停課標準放寬。

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▲4/11新增病例。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布新增439本土病例，另增191例境外移入，總確診數破600人創新高。指揮中心表示，今日確診個案分佈18縣市，以新北市145例最多，台北也有100例。



指揮中心表示，今日新增之439例本土病例，為216例男性、223例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2022)年4月1日至4月11日，其中包含223例為無症狀感染。個案分佈為新北市(145例)、臺北市(100例)、基隆市(36例)、高雄市(32例)、桃園市(25例)、花蓮縣(21例)、宜蘭縣(14例)、新竹縣(12例)、新竹市及屏東縣(各10例)、臺中市(9例)、嘉義縣及臺南市(各6例)、彰化縣(5例)、雲林縣(4例)、苗栗縣(2例)、嘉義市及臺東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。



